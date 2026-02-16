Peste 215.000 de oameni au semnat o petiție prin care le cer parlamentarilor modificări ale legislației privind bunăstarea și protecția animalelor. Marți, 17 februarie 2026, două proiecte legislative intră în dezbaterea mai multor comisii din Senat, au anunțat Hilde Tudora și Emma Stratulat pe rețelele sociale.

Moment de cotitură pentru protecția animalelor

Inițiativele legislative sunt susținute de 50 de parlamentari, proveniți din aproape toate partidele reprezentate în Parlament – Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Oamenilor Tineri, dar și deputați neafiliați.

Demersul legislativ a fost precedat de o amplă dezbatere publică începută în luna iunie, la inițiativa deputatului Andrei Baciu și a directorului Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Hilde Tudora. La întâlnirile organizate au participat reprezentanți ai unora dintre cele mai importante ONG-uri din domeniu, activiști și iubitori de animale.

17 februarie, zi importantă în Senat

Marți, 17 februarie, două proiecte legislative intră în dezbaterea mai multor comisii din Senat. Primul, L35/2026, propune modificarea Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, actul normativ care reglementează gestionarea câinilor fără stăpân. Inițiatorii urmăresc eliminarea eutanasierii în masă și înlocuirea acesteia cu soluții precum sterilizarea și microciparea.

Al doilea proiect, L36/2026, vizează modificarea Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor. Propunerile includ recunoașterea explicită a animalelor ca ființe vii, sensibile, nu simple bunuri, precum și introducerea unor reguli mai stricte privind deținerea animalelor sălbatice, astfel încât persoanele fizice să nu le mai poată ține în captivitate.

Cele două proiecte urmează să fie analizate în cadrul mai multor comisii senatoriale: Comisia de Mediu, Comisia Juridică și Comisia pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic.

Apel la susținere în număr mare

Legile sunt susținute de specialiști și reprezentanți ai societății civile, printre care medicul veterinar Ovidiu Roșu, de la Fundația Visul Luanei, Andreea Roseti, din partea Humane World for Animals România, Emma Stratulat, fondatoarea Asociației Save our Paws, Ioana Cosma, de la Dreptate pentru Animale, judecătorul pensionar Carmen Botez, Hilde Tudora și Cristina Caliu.

Atât Hilde Tudora, cât și Emma Stratulat au făcut apel la cetățeni să trimită mesaje de susținere către comisiile de specialitate din Senat, la adresele de e-mail ape.paduri@senat.ro, com.juridica@senat.ro și comap@senat.ro.

„Mâine, zi importantă în Parlament. Legile noastre intră la câteva dintre comisiile de la Senat.

Avem așa:

👉 L35/2026 – modificăm OUG 155/2001 (scoatem eutanasierea în masă);

👉 L36/2006 – modificăm Legea 205/2004 (animalele, ființe, nu obiecte; modificări importante la capitolul animale sălbatice – persoanele fizice să nu mai poată deține);

Mâine, programul e cam așa:

📌 Ora 11:00, Comisia de Mediu

📌 Ora 12:00, Comisia Juridică

📌 Ora 12:00, Comisia pentru Ape, Păduri, Pescuit și Fond Cinegetic

Merg să susțină legile:

– Doctor Ovidiu Roșu, Fundaţia Visul Luanei

– Andreea Roseti, Humane World for Animals Romania

– Emma Stratulat, Asociatia Save our Paws

– Ioana Cosma, Dreptate pentru Animale

– Carmen Botez, judecător pensionar

– eu și colega mea Cristina Caliu.

❗️Ce puteți face?

Trimite mailuri de susținere în seara asta.

Unde?

👉 ape.paduri@senat.ro

👉 com.juridica@senat.ro

👉 comap@senat.ro

Vă rog mult! E un moment zero. Și doar împreună putem face diferența!”, a scris Hilde Tudora pe Facebook.

„Mâine e o zi uriașă în Parlament. Legile pentru care am muncit luni întregi ajung în fața câtorva comisii din Senat și avem nevoie de fiecare voce care crede în protecția reală a animalelor.”, a precizat și Emma Stratulat pe rețelele sociale.

Comunitate numeroasă și o miză uriașă

Potrivit inițiatorilor, comunitatea iubitorilor de animale din România depășește 2,5 milioane de persoane doar pe rețelele sociale, iar în țară trăiesc peste 10 milioane de animale de companie.

Obiectivele declarate ale demersului legislativ sunt înlocuirea eutanasierii cu politici de sterilizare și microcipare, tratarea animalelor cu respect și empatie, crearea unui cadru legislativ modern – adaptat anului 2026 – inclusiv prin reglementări dedicate pisicilor, introducerea educației privind protecția animalelor în școli și grădinițe și asumarea responsabilității față de animale.