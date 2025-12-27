A murit Costi, „cel mai iubit CÂINE OM”. Ultimul Crăciun petrecut în familia Kola Kariola: „Acum mi-e rău, simt cum mi se scurge sângele din corp, simt că parte din mine s-a dus odată cu el. Ai fost și rămâi copilul meu”

A murit Costi, câinele familiei Kola Kariola. Ultimele zile ale lui Costică au fost o luptă cruntă. S-a agățat de orice fir de viață pentru a petrece ultimul Crăciun cu stăpânii lui, chiar dacă durerile erau cumplite. Sâmbătă, 27 decembrie, patrupedul a ales să plece dincolo. Anunțul trist a fost făcut pe rețelele sociale.

A murit Costi, mascota Kola Kariola

„A fost odată cel mai iubit CÂINE OM…pentru tine Costi, povestea trebuie să continue / Despre ce a insemnat si ce o sa insemne Costi, o sa scriu cand o sa pot.

Relatia noastra nu a fost una oarecare pentru ca pana in ultima secunda am simtit tot, stari pe care nu le-am trait vreodata.

Acum mi-e rau, simt cum mi se scurge sangele din corp, simt ca parte din mine s-a dus odata cu el.

Te-am iubit, te iubesc si te voi iubi atata timp cat Dumnezeu o sa ma tina pe pamant. Ai fost si ramai copilul meu.

Poate, in viata de apoi, vei fi din nou cel mai bun prieten al meu!

Iti multumesc Costica pentru tot, absolut tot!!!”, este mesajul postat de Kola Kariola pe pagina de Facebook.

Starea lui de sănătate s-a degradat

Ieri, asociația scris în mediul online că nu face bine Costi: „Lichidul a început să se adune și în torace, respirația îi este tot mai grea, iar timpul se scurtează. Știm ce înseamnă asta. O știm prea bine și doare cumplit. (…) Nu mai vorbim despre zile sau promisiuni. Vorbim despre prezent. Despre acum. Despre dragostea care nu se măsoară în timp, ci în cât de intens trăiești fiecare secundă împreună.

Oricât de greu ar fi, Costi nu este singur. Este iubit. Este ținut în brațe. Este acasă, iar până când ne va spune el că nu mai poate, vom fi aici, lângă el, cu toată inima noastră”.

Surprinzător, înainte de Crăciun, Costică își revenise. Era vesel, dornic de viață și avea poftă de mâncare. Apoi, starea lui de sănătate s-a degradat brusc, iar astăzi a murit.

Ultimul video cu Costi în viață:

Iubitorii de animale își iau rămas bun de la Costică

Comunitatea iubitorilor de animale regretă dispariția lui Costi, iar secțiunea de comentarii a fost invadată cu mesaje de adio. Redăm doar câteva dintre ele: „Dumnezeu i-a curmat suferință si tot Dumnezeu sa le aline durerea celor ce l au iubit si îngrijit.” / „Te iubim Costi! Sa ai drum bun spre raiul animalutelor si multumim ca ai ramas de Craciun alaturi de familia ta!” / „A fost un înger în trup de câine și nu a plecat până nu și-a îndeplinit misiunea, aceea de a radia, bunătate , iubire și dragoste asupra tuturor ce l-au înconjurat fizic sau online. Prin privirea lui spunea totul! Drum lin Costi ești imposibil de uitat!” / „Un câine minunat ,magic.Cand l-am vazut prima data m-a fermecat cu ochișorii lui dragi care vorbeau . Nu puteai sa nu- l iubești . Emana o bunătate și o căldură care îți încălzea inima . Ai rezistat cu multă îndârjire față de boala nemiloasă doar să mai stai cat mai mult lângă oamenii care te iubeau . Nu te voi uita niciodată. În lumea în care te -ai dus vei fi la fel de iubit ca și pe pământ . Drum lin în călătoria spre îngeri.”.