Pagina socială a motanului Palmerston, care s-a pensionat în 2020, a anunțat sâmbătă, 14 februarie 2025, moartea „diplocatului extraordinar”. Rivalul lui Larry de la Downing Street nr. 10, fost vânător de şoareci la Ministerul de Externe şi ”diplocat extraordinar”, a murit în Bermuda. Palmerston a trăit 13 ani.

A murit motanul Palmerston

Palmerston, adoptat de la Battersea Dogs & Cats Home, s-a pensionat în 2020, după patru ani de serviciu în Whitehall. În februarie 2025, o postare pe internet, în numele lui Palmerston, spunea că acesta era din nou în câmpul muncii „ca și consultant în relații feline pentru noul guvernator din Bermuda”, scrie The Guardian.

„Palmerston, diplomat extraordinar, a decedat în pace pe 12 februarie. «Palmy» a fost un membru special al echipei guvernamentale din Bermuda și un membru mult iubit al familiei”, este mesajul postat pe contul X al lui Palmerston.

S-a pensionat în urmă cu șase ani

La pensionarea sa în 2020, o scrisoare adresată lui Sir Simon McDonald, subsecretar permanent la Ministerul de Externe și al Commonwealth-ului, menționa că motanul ar dori să petreacă mai mult timp „departe de lumina reflectoarelor”, după ce s-a bucurat de „munca de acasă” în timpul pandemiei de coronavirus.

„Cei 105.000 de urmăritori ai mei pe Twitter arată că până și cei cu patru picioare și blană au un rol important de jucat în efortul global al Regatului Unit”, se arată în scrisoarea lui Palmerston. „Am susținut munca noastră, am construit relații și am apreciat diversitatea personalului nostru”.

Pisicile în guvernul britanic

De-a lungul deceniilor, pisicile au fost o caracteristică celebră a vieții politice britanice. Winston Churchill a avut o pisică pe nume Nelson, iar Humphrey a fost șef al șoarecilor la Cabinetul lui Margaret Thatcher, John Major și, pentru scurt timp, Tony Blair.

Actualul șef al șoarecilor de pe Downing Street, Larry, sărbătorește 15 ani în funcție în acest weekend. Adoptat de la Battersea Dogs & Cats Home, el a servit șase prim-miniștri. Un cont X neoficial i-a adus un omagiu „vechiului prieten” al lui Larry, Palmerston, în ciuda unui videoclip din 2019 care arăta o relație ostilă între cei doi motani.

Bermuda are un guvern parlamentar britanic dependent, cu un Premier ca șef al guvernului și un Guvernator numit de monarhul britanic care reprezintă Coroana.