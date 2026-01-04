A riscat locul de muncă pentru animale. Curierul a refuzat să livreze artificii, invocând suferința câinilor: „Mi-a fost milă”

Un curier dintr-o localitate poloneză a stârnit controverse pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivul? Animalele suferă din cauza zgomotelor puternice. Cazul, relatat chiar de curier pe rețelele sociale, a adunat mii de reacții și opinii împărțite.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un curier a spus „NU” artificiilor de Revelion

Întâmplarea a fost postată pe un grup de Facebook cunoscut în Polonia pentru povești din culisele muncii de curier. De data aceasta, mesajul nu a fost despre proceduri sau clienți dificili, ci despre o alegere personală, motivată de empatie față de animale, scrie Onet Kobieta. Postarea a strâns mii de comentarii. Curierul susține că lucrează ca livrator în mai multe sate din zonă, inclusiv în localitatea în care s-a născut și a crescut.

“Locuiesc aici de 24 de ani. Mai întâi am stat cu părinții, iar acum m-am mutat în casa bunicii. Toată lumea mă cunoaște”, a spus acesta. Curierul spune că este obișnuit ca foști colegi de liceu sau cunoștințe să îl contacteze direct atunci când știu că el le va livra comenzile.

“Mai am prieteni din liceu care, atunci când comandă ceva prin firma la care lucrez, îmi scriu pe messenger să mă întrebe la ce oră ajung. Azi mi-a scris Kamil dacă vin cu coletul lui, pentru că își comandase artificii de Revelion”, a transmis curierul.

A refuzat livrarea unui colet pentru a salva animalele de teroarea zgomotului

Problema a apărut în momentul în care s-a gândit la suferința animalelor prietenului său. Susține că știe foarte bine cum sunt ținuți câinii acestuia: în cuști sau legați, iar în noaptea de Revelion nu sunt aduși în casă: “Sunt împotriva acestui lucru, pentru că știu cât de tare se sperie”.

Prin urmare, curierul a refuzat să livreze coletul cu artificii: “I-am scris că nu îi aduc artificiile. El a crezut că glumesc, dar nu. Pur și simplu mi-a fost milă de animale”, a spus el.

Gestul său a devenit rapid subiect de discuție în mediul online. În timp ce unii l-au lăudat pentru empatie și pentru faptul că a ales să ia atitudine, alții l-au acuzat că și-a depășit atribuțiile și că a amestecat mila cu munca.

Artificiile, o problemă pentru animale

În fiecare an, de Revelion, tema artificiilor revine în atenție. Medicii veterinari și organizațiile pentru protecția animalelor semnalează că zgomotul petardelor provoacă un stres major animalelor, ducând la panică, răniri sau chiar moarte. Tot mai multe orașe din România au renunțat la focurile de artificii clasice, în favoarea spectacolelor de lumini.