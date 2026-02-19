Actorul Mark Ruffalo susține campania de oprire a uciderii câinilor din Maroc

Actorul Mark Ruffalo, cunoscut pentru filme ca Avengers sau Poor Things, susține campania de oprire a uciderii câinilor din Maroc cu ocazia Cupei Mondiale din 2030.

Vedeta nominalizată la Oscar și-a folosit contul de X și Instagram pentru a-și convinge cei 22,6 milioane de urmăritori să se opună cruzimii față de animalele fără stăpân. În postările sale, Ruffalo și-a îndemnat fanii să „aleagă compasiunea, nu violența” și i-a rugat să semneze o petiție adresată guvernului marocan.

„Uciderea a milioane de câini pentru a pregăti un eveniment sportiv global nu este un progres, ci un eșec moral. Cupa Mondială ar trebui să unească lumea, nu să fie construită pe suferința care se întâmplă în spatele ușilor închise. Există soluții umane, iar alegerea compasiunii în locul violenței este o responsabilitate pe care o împărtășim cu toții”, este unul dintre mesajele actorului.

Killing millions of dogs to prepare for a global sporting event is not progress, it’s a moral failure. The World Cup should unite the world, not be built on suffering that happens behind closed doors. Humane solutions exist, and choosing compassion over violence is a… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 11, 2026

De asemenea, el a distribuit o imagine în care afirmă că câinii vagabonzi marocani sunt „în pericol din cauza Cupei Mondiale FIFA”, etichetând Coaliția Internațională pentru Protecția Bunăstării Animalelor (IAWPC).

Activiștii pentru drepturile animalelor susțin că milioane de câini ar putea fi în pericol de moarte pe măsură ce pregătirile pentru competiție sunt în desfășurare.

Eforturi pentru oprirea cruzimilor față de animale

Grupul IAWPC, din care fac parte peste 80 de organizații pentru bunăstarea animalelor, inclusiv RSPCA, Dogs Trust și PETA, afirmă că, înainte de anunțul Cupei Mondiale, aproximativ 300.000 de câini liberi erau uciși anual în Maroc. Acum, odată cu apropierea momentului evenimentului, numărul câinilor omorâți prin metode crude ar putea crește semnificativ.

„Suntem extrem de recunoscători lui Mark Ruffalo pentru că a folosit puternica sa platformă globală pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această problemă. Când cineva cu 22 de milioane de urmăritori vorbește, oamenii ascultă și sunt șocați de ceea ce se întâmplă în Maroc.

Cupa Mondială ar trebui să fie o celebrare a unității și a sportului, nu asociată cu suferința animalelor vulnerabile. Sprijinul lui Mark contribuie la aducerea în atenția internațională a nevoii urgente de a pune capăt violenței și inumanității și de a introduce soluții umane”, a declarat Les Ward MBE, președintele IAWPC, potrivit dogstodaymagazine.co.uk.

