Actorul Mark Ruffalo susține campania de oprire a uciderii câinilor din Maroc. Cum își îndeamnă vedeta din Avengers fanii să se opună cruzimii

Raluca Alexe 19 februarie 0 comentarii
Actorul Mark Ruffalo se opune uciderii câinilor din Maroc sursa foto: colaj, Facebook - Mark Ruffalo, Freepik

Actorul Mark Ruffalo, cunoscut pentru filme ca Avengers sau Poor Things, susține campania de oprire a uciderii câinilor din Maroc cu ocazia Cupei Mondiale din 2030.

Actorul Mark Ruffalo susține campania de oprire a uciderii câinilor din Maroc

Vedeta nominalizată la Oscar și-a folosit contul de X și Instagram pentru a-și convinge cei 22,6 milioane de urmăritori să se opună cruzimii față de animalele fără stăpân. În postările sale, Ruffalo și-a îndemnat fanii să „aleagă compasiunea, nu violența” și i-a rugat să semneze o petiție adresată guvernului marocan.

„Uciderea a milioane de câini pentru a pregăti un eveniment sportiv global nu este un progres, ci un eșec moral. Cupa Mondială ar trebui să unească lumea, nu să fie construită pe suferința care se întâmplă în spatele ușilor închise. Există soluții umane, iar alegerea compasiunii în locul violenței este o responsabilitate pe care o împărtășim cu toții”, este unul dintre mesajele actorului.

De asemenea, el a distribuit o imagine în care afirmă că câinii vagabonzi marocani sunt „în pericol din cauza Cupei Mondiale FIFA”, etichetând Coaliția Internațională pentru Protecția Bunăstării Animalelor (IAWPC).

Activiștii pentru drepturile animalelor susțin că milioane de câini ar putea fi în pericol de moarte pe măsură ce pregătirile pentru competiție sunt în desfășurare.

Eforturi pentru oprirea cruzimilor față de animale

Grupul IAWPC, din care fac parte peste 80 de organizații pentru bunăstarea animalelor, inclusiv RSPCA, Dogs Trust și PETA, afirmă că, înainte de anunțul Cupei Mondiale, aproximativ 300.000 de câini liberi erau uciși anual în Maroc. Acum, odată cu apropierea momentului evenimentului, numărul câinilor omorâți prin metode crude ar putea crește semnificativ.

„Suntem extrem de recunoscători lui Mark Ruffalo pentru că a folosit puternica sa platformă globală pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această problemă. Când cineva cu 22 de milioane de urmăritori vorbește, oamenii ascultă și sunt șocați de ceea ce se întâmplă în Maroc.

Cupa Mondială ar trebui să fie o celebrare a unității și a sportului, nu asociată cu suferința animalelor vulnerabile. Sprijinul lui Mark contribuie la aducerea în atenția internațională a nevoii urgente de a pune capăt violenței și inumanității și de a introduce soluții umane”, a declarat Les Ward MBE, președintele IAWPC, potrivit dogstodaymagazine.co.uk.

sursa foto: colaj, Facebook - Mark Ruffalo, Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

