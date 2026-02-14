Actrița Nuami Dinescu, cunoscută ca Tanța în showbizul românesc, a avut o reacție dură cu privire la cazul ororilor de la Suraia. Vedeta și-a spus oful pe rețelele sociale despre chinul câinilor din adăpostul din Vrancea.

Profund afectată de imaginile apărute în mediul online, Nuami Dinescu a transmis un mesaj amplu pe Facebook, în care și-a exprimat revolta, dezgustul și neputința.

Nuami Dinescu reacționează în cazul Suraia

Artista a mărturisit că nu a putut privi decât o mică parte din imaginile apărute, pentru că i s-a făcut rău. Noaptea i-a fost tulburată, iar cruzimea la care au fost supuse animalele a urmărit-o întreaga zi. Deși autoritățile au anunțat suspendarea activității adăpostului, actrița susține că astfel de practici ar fi existat de mult timp și că, în spatele lor, s-ar fi aflat interese financiare legate de gestionarea câinilor fără stăpân.

„Am văzut un pic din grozavia de la adapostul din Focșani. Un pic, că nu m-am putut uita, efectiv mi s-a făcut rău. Cu chiu cu vai am reușit să adorm, m-am trezit la 5, la 6 am plecat de acasă, m-a urmărit toată ziua cruzimea și chinurile îndurate de amărâți aia de câini. Am citit că s-a suspendat activitatea, dar acolo se făceau afaceri demult cu câinii.”, a scris Nuami.

Sterilizarea și microciparea, „singura cale reală” de a stopa înmulțirile și abandonul

În mesajul său, Nuami Dinescu a vorbit despre importanța sterilizării și microcipării, pe care le consideră singurele soluții reale pentru stoparea înmulțirii necontrolate și a abandonului. Actrița a amintit că, în ultimii ani, după schimbarea conducerii la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, au fost derulate mai multe campanii de sterilizare gratuită și microcipare, măsuri pe care le consideră esențiale pentru a „închide robinetul” fenomenului.

Nuami Dinescu a criticat dur lipsa de empatie și de responsabilitate a oamenilor, afirmând că nepăsarea față de controlul înmulțirii animalelor este alimentată, în unele cazuri, de interese materiale. În opinia sa, cruzimea manifestată în acest caz depășește orice limită a umanității, iar persoanele capabile de asemenea fapte nu mai pot fi considerate „oameni”.

Gust amar după imaginile apărute

Marcată emoțional, vedeta a declarat că imaginile au „demolat-o”: „De citiva ani, de cind s a schimbat conducerea și politica ASPA București, s-au făcut multe campanii pentru sterilizare gratuita și microcipare, singura cale de a stopa inmulturile și abandonul. Sintem un neam atât de rău, atât de necinstit și lipsit de minime urme de umanitate încât nu facem nimic să stopam înmulțirea lor pentru că vor fi mereu o sursa de bani.

Nu știu cuvinte care să descrie grozavia acestor acte pline de o cruzime inimaginabil pentru o ființă umana în vremurile astea… Numai cind încerc să scriu, vă jur mi se stringe sufletul în mine. Pentru mine, aia nu sint oameni. Pentru mine un om care omoară câini în chinuri, nu e om.

Pe mine, imaginile alea m-au demolat, pur și simplu, simt frica lor, frica aia… Pentru mine azi, s-a dus mult din iubirea pentru oameni. Îmi pare rău, dar așa simt… Nu înțeleg cum oamenii pot să fie atât de cruzi… Atât de răi. E ireal…

Nu, nu-mi spuneți ca exista lucruri mai grave pe lume, aici vorbim de umanitate, de ceea ce ne definește, ceea ce ne da dreptul sa fim numiți oameni. E foarte rău și greu și deprimat tot ce trăim, dar dacă pentru restul am resurse, pentru oamenii care fac asta, nu mai am. Nici răbdare și nici înțelegere.

Și tuturor celor care sint partasi la asa ceva, le doresc să se aleaga praful și pulberea de ei și de tot ce au agonisit. Și sper să sfârșească în chinuri, fix cum au făcut ei cu câinii aia, în ultima lor clipa sa le simtă frica și groaza. Sint foarte amărâtă, nu credeam ca putem să fim atât de jos…”.