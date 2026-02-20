Sydney Sweeney a participat la Met Gala, unde a furat privirile tuturor, însă nu doar cu apariția sa estetică, ci și prin faptul că a fost alături de cățelul ei, un pui de Ciobănesc german. Cu toate acestea, unii iubitori de animale și-au prezentat îngrijorările cu privire la starea animalului.

Actrița Sydney Sweeney, la Met Gala alături de cățelul ei

Se știe că astfel de evenimente din lumea filmului sunt agitate, cu muzică, zgomot și blițuri din toate direcțiile. În acest context, prezența unui pui de câine nu putea decât să fie comentată negativ, potrivit dailymail.co.uk.

Într-un clip care a circulat online, Sweeney apare într-o rochie elegantă, ținând-și cățelul în brațe în timp ce paparazzi surprind momentul cu camerele de filmat ce aveau blițurile pornite la maximum. Astfel, mulți internauți au comentat faptul că lumina puternică și aglomerația îl par să îl streseze pe animal, iar faptul că acesta este încă pui au amplificat reacțiile negative.

„Pare atât de speriat”, a scris un utilizator, în timp ce alții au spus că un câine sau un pui de câine nu ar trebui expus la un mediu atât de stresant, cu sunete puternice și flash-uri repetate.

Îngrijorări cu privire la starea animalului

Există, totuși, și persoane care i-au luat apărarea actriței, spunând că animalul nu ar fi fost așa stresat în compania stăpânei sale. Mai mult, nu ar exista semne clare care să arate că puiul de ciobănesc se simte incomod.

Dincolo de argumentele pro și contra, incidentul a redeschis o conversație importantă despre cât de potrivite sunt mediile aglomerate, cu blitzuri și zgomote puternice, pentru animalele de companie. Veterinarii și specialiștii în comportamentul animalelor recomandă în general evitarea expunerii prelungite a animalelor la astfel de situații stresante.

