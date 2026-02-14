Trei persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce autoritățile au intervenit în cazul adăpostului de câini din Suraia, unde au fost descoperite suspiciuni grave de maltratare și ucidere a unor animale. În paralel, activitatea adăpostului a fost suspendată temporar, iar instituțiile implicate spun că au fost luate măsuri pentru ca animalele rămase acolo să fie îngrijite conform legii și să poată fi adoptate în siguranță.

Ancheta a pornit după sesizări privind rele tratamente aplicate câinilor

Investigația a început în urma unor reclamații care indicau posibile abuzuri asupra animalelor. Vineri, 13 februarie, polițiștii au efectuat mai multe percheziții, atât la locuințele unor persoane suspectate, cât și la două sedii aparținând unei societăți comerciale. În timpul acțiunilor au fost ridicate documente și probe considerate relevante pentru dosar.

„La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară. În urma probatoriului administrat, Parchetul a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, se arată într-un comunicat al Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani și vizează infracțiuni precum uciderea animalelor cu intenție, schingiuirea acestora, abuz în serviciu și fals intelectual. În același timp, anchetatorii au deschis un dosar distinct care privește strict faptele de cruzime asupra animalelor.

Ce se întâmplă acum în adăpost

Autoritățile precizează că relocarea câinilor în alte adăposturi sau către organizații de protecție se poate face doar în situații în care viața sau sănătatea animalelor este în pericol imediat. În plus, legislația sanitar-veterinară și procedurile stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor impun identificarea, microciparea, evaluarea medicală și sterilizarea câinilor înainte de orice transfer.

„Începând de astăzi, 14 februarie a.c., la adăpost se desfășoară activități specifice și necesare adopției, în conformitate cu procedurile legale”, au transmis reprezentanții IPJ.

Practic, acest lucru înseamnă că animalele pot fi adoptate, însă doar după ce sunt respectate toate etapele prevăzute de lege, pentru a evita riscurile medicale sau administrative.

Un caz care a stârnit reacții puternice

Situația adăpostului din Vrancea a atras atenția opiniei publice după apariția informațiilor că mai mulți câini ar fi fost răniți sau omorâți. Reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea comunității locale, cât și a organizațiilor pentru protecția animalelor, care au cerut verificări urgente și sancțiuni dacă acuzațiile se confirmă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact responsabilitățile și eventualele măsuri legale care se impun în acest caz. Pentru iubitorii de animale, rămâne speranța că intervenția instituțiilor va duce la condiții mai bune pentru câinii fără stăpân și la prevenirea unor situații similare în viitor.