O zi de suflet la Adăpostul Public Suceava a adus zâmbete și cozi care se mișcau rapid. Peste 700 de câini au primit porții consistente de „ghiveci internațional”, pregătit cu multă dăruire și iubire de voluntari dedicați.

Ingrediente precum spate de pui, morcovi, orez și mălai s-au transformat în mese delicioase pentru blănoși. Voluntarii au pregătit ghiveciul în două ture, folosind trei cazane:

120 kg spate de pui

30 kg morcovi

20 kg orez

20 kg mălai

După ce s-au răcit, porțiile au fost completate cu granule gustoase, astfel încât fiecare câine să aibă parte de o masă hrănitoare.

Voluntari din inima Europei și din Suceava

Produsele folosite pentru ghiveci au fost asigurate integral de voluntarii din Germania, doamna Susanne și domnul Ralf. La pregătirea hranei au participat și voluntarii locali: doamna Irina, care a adus caserole cu gâturi de pui, și tinerii minunați Ioana și Ioana (clasa a IX-a, Liceul „Petru Rareș”) și Bogdan (clasa a X-a).

Efortul lor a adus hrană, bucurie, grijă și momente de iubire pentru fiecare blănos.

După masă, plimbări și mângâieri

După hrănire, voluntarii nu s-au oprit. Ei au oferit câinilor plimbări în lesă, ședințe foto și momente de socializare. Fiecare mângâiere, fiecare zâmbet al voluntarilor și al animalelor a transformat această zi într-o adevărată experiență de suflet.

Această inițiativă arată cât de mult poate conta implicarea voluntarilor și cum gesturile simple pot aduce fericire unor suflete nevinovate. Ghiveciul blănoșilor a fost un simbol al iubirii și dedicării pentru animale.