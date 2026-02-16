La numai câteva zile după suspendarea activităţii adăpostului privat de câini din comuna Suraia, măsură dispusă în urma difuzării pe reţelele de socializare a unor imagini care surprind presupuse acte de cruzime, toate animalele au fost relocate, însă în spaţiul public persistă întrebări legate de modul în care au fost derulate contractele publice pentru capturare şi îngrijire şi dacă sumele achitate de administraţii au fost proporţionale cu serviciile prestate, transmite Agerpres.

Situația adăpostului la momentul controlului

La momentul controlului, în adăpostul de la Suraia au fost identificate aproximativ 205 animale, iar o parte au putut fi încredinţate spre adopţie fără sterilizare, din motive medicale, în limitele prevăzute de reglementări.

Suspiciuni privind neregulile

În paralel cu acuzaţiile privind condiţiile din adăpost şi modul de intervenţie asupra animalelor, activişti şi ONG-uri au semnalat suspiciuni referitoare la nerespectarea unor proceduri obligatorii – de la evidenţă şi microcipare, până la sterilizare, tratamente şi eutanasiere.

Presiunea publică și verificările autorităților

De altfel, deşi existau plângeri la adresa societăţii în cauză încă de anul trecut şi a fost înregistrat un dosar pe rolul instanţelor, abia după presiunea publică generată de imaginile apărute online autorităţile sanitar-veterinare şi poliţia au făcut verificări la adăpost, iar activitatea a fost suspendată.

Implicarea voluntarilor și ONG-urilor

Imediat după ce cazul a devenit public, voluntari şi ONG-uri care au ajuns la Suraia au început să preia câini din adăpost, pentru tratament şi adopţie.

La poarta adăpostului au fost, zile la rând, voluntari şi iubitori de animale nemulţumiţi faţă de lege şi măsurile de control, care au cerut măsuri mai dure, inclusiv modificări legislative, în special în ceea ce priveşte posibilitatea eutanasierii după 14 zile.

Discuții financiare și contracte publice

În timp ce ancheta penală vizează fapte legate de tratamentul aplicat animalelor, un alt plan al discuţiei publice este cel financiar: cât au plătit, în total, administraţiile locale pentru capturare şi îngrijire şi ce servicii au primit efectiv.

În Vrancea, au fost numeroase primăriile care au delegat acest serviciu către adăpostul de la Suraia. Printre acestea se numără, conform datelor din platforma naţională de licitaţii publice, Vidra – 250.000 de lei, Măicăneşti – 295.875 de lei, Mărăşeşti – 219.433 de lei, Coteşti – 250.000 de lei, Broşteni – 300.000 de lei, Rugineşti – 210.000 de lei, Tulnici – 125.500 de lei, Vânători – 840.000 de lei, Bilieşti – 200.000 de lei.

Dar contracte cu societatea de la Suraia au încheiat şi primării din Constanţa, Iaşi, Buzău sau Dâmboviţa.

În multe judeţe, contractele de delegare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân sunt atribuite prin proceduri în care se prezintă o singură firmă.

Ancheta penală în desfășurare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea a transmis că a deschis un dosar penal care vizează infracţiuni grave şi că au fost dispuse măsuri preventive, inclusiv faţă de o persoană juridică, respectiv societatea care administra adăpostul.

Gestionarea situației și recunoașterea implicării civice

În timp ce investigaţiile continuă, autorităţile au anunţat că situaţia urgentă a câinilor din adăpost a fost gestionată prin relocare şi adopţii, cu sprijinul societăţii civile.

“IPJ Vrancea informează că toţi câinii aflaţi în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocaţi şi adoptaţi, cu sprijinul asociaţiilor de protecţie a animalelor, organizaţiilor neguvernamentale şi al persoanelor implicate. Adresăm mulţumiri tuturor asociaţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor care au dat dovadă de responsabilitate şi implicare în gestionarea acestei situaţii. Totodată, vă informăm că activităţile de cercetare desfăşurate în dosarele penale aflate în lucru vor continua, rezultatele acestora urmând a fi comunicate opiniei publice”, au precizat, duminică seara, reprezentanţii IPJ Vrancea.

Perspective și lecții în domeniul gestionării câinilor fără stăpân

Autorităţile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat şi cine răspunde pentru cele întâmplate în adăpostul privat.

Cazul de la Suraia a adus în prim-plan, dincolo de componenta penală, teme precum prevenţia, sterilizarea, controlul real şi modul în care sunt atribuite şi verificate contractele de gestionare a câinilor fără stăpân, un domeniu în care tensiunile dintre ONG-urile de protecţie a animalelor şi operatorii care prestează astfel de servicii rămân puternice.