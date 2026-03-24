Pentru a marca Ziua Internațională a Animalelor fără stăpân, adăpostul de câini din Brașov organizează zilele porților deschise. În perioada 30 martie – 4 aprilie, iubitorii de animale sunt așteptați să afle mai multe despre activitatea adăpostului, adopții, sterilizări și ce implică îngrijirea unui câine, scrie presa locală.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Vizitele sunt posibile pe bază de programare, cu telefon în prealabil. Doritorii pot susține activitatea adăpostului cu hrană umedă și uscată, vitamine pentru pui, jucării sau boluri de metal pentru apă.

Potrivit reprezentanților adăpostului de câini, pentru a nu stresa animalele, vizitele nu se vor face la toate țarcurile. Programul de vizitare va fi între orele 10:00 – 14:00, de luni până vineri, iar sâmbătă între 09:00 – 11:00.

Vezi și Caz grav în Timiș: 43 de câini cu urechile și cozile tăiate, găsiți de polițiști la Obad. Amenzi de 12.000 lei și dosar penal

Pot animalele să simtă cutremurele înainte ca acestea să se producă? Ce spun studiile