Anul Nou Chinezesc se sărbătorește pe 17 februarie 2026, iar pentru a marca această ocazie, brandul Adidas își va extinde colecția de haine pentru animale. Vor fi adăugate piese vestimentare cu specific tradițional al Chinei, inclusiv celebra jachetă de trening în stil chinezesc, devenită virală pe internet.

Stăpânii și patrupezii se vor putea asorta

Potrivit Hypebeast, noua colecție va include o jachetă de trening concepută special pentru animale, astfel încât stăpânii își vor putea îmbrăca patrupedul în același stil, cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Geaca va fi disponibilă în trei culori: roșu intens, galben și albastru. Fiind o replică a modelului original, varianta pentru animale va folosi noduri tradiționale Pankou, în locul fermoarelor. Astfel, patrupezii vor putea fi îmbrăcați corespunzător pentru sărbătoare și se vor simți mai apropiați de stăpânii lor.

Colecția va include, de asemenea, un tricou roșu și un breloc Adidas în forma unei decorațiuni chinezești, care poate fi atașat la zgarda animalului. Data oficială a lansării și detaliile suplimentare nu au fost încă anunțate, însă colecția va fi disponibilă exclusiv în magazinele din China.

