Iubitorii de animale sunt invitați la cea de-a doua ediție a evenimentului „Adoptă un Aristo & Crat”, o inițiativă care aduce în prim-plan adopțiile responsabile și sprijinul pentru cazurile medicale ale pisicilor salvate.

"Adoptă un Aristo & Crat" revine cu o nouă ediție

Evenimentul este organizat de Refugiul Felinelor, în parteneriat cu Todeanca și Asociații, și va avea loc pe 5 aprilie într-un cadru mai puțin obișnuit, respectiv chiar în curtea cabinetului de avocatură, potrivit anunțului evenimentului de pe Facebook.

Conceptul ediției din acest an vine cu o abordare diferită. Persoanele care deja au adoptat vor fi prezente la eveniment și vor interacționa direct cu persoanele interesate să adopte. Astfel, cei care se gândesc să ofere un cămin unei pisici vor putea afla, din experiențe reale, ce presupune acest pas și cât de mult le poate schimba viața.

Organizatorii spun că evenimentul nu este doar despre găsirea unor familii pentru animale, ci și despre construirea unei comunități în jurul adopției responsabile. Ediția din acest an reunește mai mulți parteneri și susținători din domenii variate, printre care și Cafeneaua Faptelor Bune, o organizație implicată în susținerea cauzelor sociale. În același timp, evenimentul are și o componentă importantă de strângere de fonduri, banii fiind direcționați către cazuri medicale grave ale pisicilor salvate.

La eveniment vor participa și medici veterinari, avocați și persoane publice care susțin discret inițiativa, contribuind la promovarea adopției și la creșterea gradului de conștientizare.

Organizatorii subliniază că evenimentul este deschis atât publicului larg, cât și presei, fiind o oportunitate de a aduce mai aproape poveștile animalelor care au nevoie de o șansă.

