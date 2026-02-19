Numărul cățeilor din adăposturile de la noi din țară este în continuare extrem de mare, iar majoritatea acestor instituții funcționează la capacitate maximă. Din cauza înmulțirii necontrolate, pe străzi ajung constant mii de câini, iar de acolo, în padocuri. Românii au început, în ultimii ani, să adopte tot mai mult. Însă numărul lor este depășit de viteza cu care adăposturile se umplu. Așa că soluția a venit tot din partea celor care îngrijesc aceste animale ale nimănui. Este vorba despre adopția la distanță. O variantă care le permite iubitorilor de animale să ajute cât mai multe patrupede să ducă o viață mai bună, fără să îi ia neapărat acasă.

Adopția la distanță, la doar un click

Una dintre organizațiile care oferă această posibilitate de adopție este și Adăpostul Speranța, de lângă Capitală. Aici ajung în fiecare zi căței cu povești care mai de care mai impresionante. Unii au norocul să fie aleși de o nouă familie și să plece către o viață mai bună. Pentru ceilalți, există adopția la distanță.

„Avem această opțiune la Adăpostul Speranța. Ce înseamnă mai exact adopție la distanță? Intri pe site la secțiunea respectivă, alegi un cățel disponibil în lista de adopții la distanță, completezi formularul de pe site, sunt mai multe date, dar este foarte simplu, în câțiva pași completezi rapid formularul” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Victor Gavril, reprezentantul Adăpostului Speranța.

Adoptatorul primește constant vești despre cățelul lui

Odată adoptat, cățelul devine un membru al familiei celui care donează pentru el. Iar cei de la adăpost îi trimit lunar vești despre acesta. Poze, filmulețe, orice informații consideră relevante. Desigur, adoptatorul poate oricând și chiar este încurajat să vină să facă cunoștință cu povestea lui de dragoste de la distanță.

„Dacă ești din București-Ilfov, te încurajăm să vii la adăpost, să petreci timp cu cățelul, să-i aduci o jucărie, să-i oferi o mângâiere, o vorbă bună. Este, cred, cel mai important lucru. Socializarea câinilor este foarte importantă pentru că îi ajută pe ei să fie mai ușor de adoptat, iar tu te vei încărca cu energie pozitivă,’’ a mai spus, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Victor Gavril, reprezentantul Adăpostului Speranța.

Costurile adopției la distanță

Foarte important de menționat este că la Adăpostul Speranța costurile adopției la distanță sunt stabilite exclusiv de adoptator. El este cel care alege suma pe care și-o permite lunar pentru îngrijirea cățelului pentru care a optat, iar organizația nu impune tarife fixe. Puteți adopta la distanță aici: https://adapostulsperanta.ro/adoptia-la-distanta/