Finalul lui 2025 a adus vești încurajatoare pentru iubitorii de animale și, mai ales, pentru câinii fără stăpân din Capitală. Potrivit datelor publicate de ASPA, adopțiile de câini în București au înregistrat o creștere importantă față de anul precedent, semn că tot mai mulți oameni aleg să ofere o șansă reală unui animal care a cunoscut abandonul.

Mai multe adopții decât în anul precedent

Comparativ cu 2024, numărul adopțiilor ASPA a crescut cu 38%, un procent care arată o schimbare clară de mentalitate. În total, 2.043 de căței au ajuns în familii responsabile pe parcursul anului 2025. Dintre aceștia, 276 au fost adoptați în cadrul târgurilor dedicate, unde oamenii au avut ocazia să cunoască direct câinii și poveștile lor.

Această evoluție pozitivă arată că adopția începe să fie văzută tot mai des ca o alternativă firească la cumpărarea unui animal de companie.

Întâlniri directe cu viitorii adoptatori

De-a lungul anului, au avut loc 19 târguri de adopții organizate în București și Ilfov, în spații publice frecventate, precum parcurile Carol, Tineretului, Circului, Izvor, Herăstrău sau Bazilescu. Astfel de evenimente le-au oferit oamenilor ocazia să interacționeze într-un cadru relaxat cu cățeii care își așteptau o familie.

Pe lângă parcuri, câinii au fost prezenți și în diverse spații urbane sau culturale, în cadrul unor colaborări punctuale, tocmai pentru a ajunge la un public cât mai larg și divers.

Prezență la evenimente dedicate publicului larg

În 2025, câinii disponibili pentru adopție au fost prezenți și la numeroase evenimente tematice sau de comunitate, de la expoziții dedicate animalelor, până la festivaluri de familie, evenimente sportive sau culturale. Scopul acestor participări a fost acela de a aduce subiectul adopției mai aproape de oameni, într-un context firesc, fără presiune.

De asemenea, unele evenimente au inclus activități sportive alături de câini, precum probe de alergare sau trasee cu obstacole, menite să arate cât de bine se pot integra acești câini în viața activă a unei familii.

Un semn clar că lucrurile se pot schimba

Creșterea adopțiilor de câini în București în 2025 arată că implicarea constantă, informarea corectă și contactul direct dintre oameni și animale pot face diferența. Fiecare câine adoptat înseamnă un loc liber în adăpost, dar mai ales o viață schimbată complet.

Pentru că, dincolo de cifre și procente, adopția rămâne un gest simplu, dar cu un impact uriaș – atât pentru câini, cât și pentru oamenii care aleg să le devină familie.