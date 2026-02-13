Numărul câinilor capturaţi de pe domeniul public al municipiului Alba Iulia a scăzut cu o treime în 2025 faţă de 2024, anul trecut fiind adoptaţi 183 de câini şi eutanasiaţi 6, a anunţat, vineri, viceprimarul Marius Filimon, potrivit Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mai puțini câini pe străzile din Alba Iulia, mai multe adopții

“La începutul acestui an, în Adăpostul public pentru câini fără stăpân gestionat de Primăria municipiului Alba Iulia se aflau 112 câini fără stăpân, în scădere cu aproximativ 8% faţă de începutul anului 2025. Pe tot parcursul anului trecut, în adăpostul public a intrat un număr de 188 de câini capturaţi de pe domeniul public al oraşului Alba Iulia, faţă de 284 câini capturaţi în anul 2024 (scădere cu peste 33%)”, a scris, vineri, pe Facebook, viceprimarul municipiului Alba Iulia.

Colaborarea cu ONG-urile a schimbat radical situația

Marius Filimon a precizat că, în 2025, au fost adoptaţi 183 de câini, iar 16 au fost revendicaţi de către proprietari: “Numărul important de adopţii se datorează unei colaborări deosebite cu asociaţiile care se ocupă cu protecţia şi salvarea animalelor: Prietenii lui Azor, Prieteni cu Lăbuţe, Arche Noah Transilvania şi cu doamna Cristina Ambruş, din oraşul Orăştie”.

Viceprimarul a adăugat că a fost necesară eutanasierea unor căţei, aceasta având loc doar din motive medicale, boli incurabile sau accidente rutiere: “Astfel, pe parcursul anului 2025 a fost necesară eutanasierea a 6 câini (faţă de 12 câini în anul 2024 sau 59 în anul 2023)”, a menţionat acesta.

Marius Filimon a mai arătat că, în cursul anului trecut, a fost demarată extinderea adăpostului cu un număr de 36 de ţarcuri, lucrările urmând să fie finalizate în primăvara acestui an.

Vezi și Acuzații dure după intervenția autorităților la adăpostul de la Suraia: „DSVSA Vrancea refuză să lase câinii în custodia celor care le pot oferi o șansă la viață” (VIDEO)

Petiția ‘’Opriți uciderea animalelor pe bani publici. Răspundere penală pentru Vetmedan’’ a strâns peste 100.000 de semnături în doar trei zile: ‘’Eutanasierea nu e o soluție’’