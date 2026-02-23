Veterinarii recomandă stăpânilor de animale alimentul care ajută câinii cu anxietate să se calmeze. Acesta ajută la producerea hormonului fericirii, astfel că trebuie introdus în dietă cât mai curând pentru o stare de bine constantă.

Alimentul care ajută câinii cu anxietate să se calmeze

Linda Simon, medic veterinar rezident la Pooch & Mutt, explică faptul că stăpânii de animale trebuie să caute alimente ce conțin L-triptofan, precursorul serotoninei adică, mai pe înțelesul tuturor, hormonul fericirii, potrivit informațiilor transmise de kentlive.news.

Acesta poate fi regăsit în mai multe alimente cu care câinele tău probabil deja este familiarizat, precum curcanul, somonul, carnea de vită, ouăle fierte și brânza cheddar – dar doar ca recompensă ocazională. Aceste alimente, odată consumate de câine, produc serotonină în creier, ceea ce natural induce o stare de relaxare și de calm.

„Creierul câinilor are propriile niveluri naturale de serotonină, dar, dimpotrivă, L-triptofanul (care permite producerea unei cantități mai mari de serotonină) nu este produs în corpul unui câine. Așadar, pentru ca animalul tău de companie să obțină doza maximă sănătoasă de serotonină, dieta sa ar trebui să conțină o mulțime de hrană care conține L-triptofan.

Mai mult, L-triptofanul este mai mult decât un simplu mijloc de a reduce anxietatea la un câine – are numeroase utilizări pentru nevoile nutriționale ale acestuia. Ca element constitutiv al proteinelor, ajută la construirea și menținerea mușchilor și a țesutului conjunctiv, stimulează producția de melatonină (vitală pentru reglarea somnului) și contribuie la un sistem imunitar puternic”, se arată pe pagina de internet Pooch & Mutt.

În cazul în care observați simptome ca vărsături sau diaree, înroșirea sau umflarea pielii, urticarie, dificultăți de respirație sau letargie, opriți alimentarea cu hrană ce conține L-triptofan, căci este posibil ca animalul să fie alergic. În locul acestora se pot oferi suplimente ce conțin mușețel sau lavandă, plante ce pot reduce anxietatea și induce calmul.

