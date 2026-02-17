Alina Eremia a participat recent la un eveniment cu căței de la ASPA București ce a avut drept scop adopția și promovarea programului de foster pentru cei ce nu pot deține permanent un cățel, dar vor să îl scoată din adăpost până la găsirea unei noi case.

Alina Eremia, înconjurată de căței gata de adoptat de la ASPA București

Cântăreața a povestit pe scurt cum a fost experiența sa alături de ONG-ul dedicat salvării și protecției animalelor, dar și de micii blănoși care s-au bucurat de toată atenția participanților.

„Așa s-a simțit întâlnirea de joi, organizată împreună cu @aspa_bucuresti . S-au împărțit multe mângâieri și au fost topite multe inimi. Nu toți cățeii s-au născut cu noroc. Unii au învățat prea devreme ce înseamnă să aștepți fără să știi dacă va veni cineva.

Adopția e curajul de a iubi pe cineva care a fost uitat. E o ușă deschisă, un drum spre „acasă”, o viață salvată. Un cățel adoptat nu va uita niciodată prima zi în care a fost ales. Îți va oferi coada lui fericită, ochii plini de încredere și o bucurie sinceră, în fiecare zi. Uneori, cea mai frumoasă iubire începe cu un pas și continuă o viață întreagă”, a scris Alina Eremia pe pagina sa de Facebook, alături de un scurt filmuleț în care se prezintă interacțiunea dintre căței și cei prezenți la eveniment.

