O femeie de 64 de ani a primit o amendă de 12.000 de lei după ce a abandonat patru pui de câine în localitatea Căciulata, județul Vâlcea.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii locali din cadrul Primăriei orașului Călimănești, au identificat o persoană de sex feminin, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Berislăvești, care, „la data de 8 februarie 2026, ar fi abandonat patru exemplare canine, cu vârsta de aproximativ 3 luni, în localitatea Căciulata”.

Potrivit prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, femeia a fost sancționată cu o amendă în valoare de 12.000 de lei.

Autoritățile reamintesc cetățenilor faptul că abandonul animalelor este interzis de lege și se sancționează conform legislației în vigoare, potrivit Mediafax.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor vor continua acțiunile de prevenire și combatere a faptelor de cruzime și neglijență față de animale.

