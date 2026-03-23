Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, luni, o solicitare a deputaţilor neafiliaţi Aurora-Tasica Simu, Andrei Csillag şi Gheorghe-Petru Pîclişan privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Posibile abuzuri și practici inumane descoperite în adăposturi

Potrivit parlamentarilor, la adăpostul privat din Suraia, judeţul Vrancea, şi centrul de la Uzunu din judeţul Giurgiu, în ultimele luni, “au ieşit la iveală practici barbare, crude şi inumane şi posibile infracţiuni comise în cadrul unor contracte finanţate din bani publici”. Cei trei parlamentari au amintit, totodată, că există anchete penale extinse în care poliţia şi parchetele au efectuat percheziţii în multiple judeţe unde se suspectează eutanasieri fără respectarea legii, fraudarea bugetelor locale şi încălcarea normelor de protecţie a animalelor.

“Aceste cazuri nu sunt izolate, ci indică un model sistemic de posibile abuzuri finanţate din bani publici, care necesită verificare independentă şi la nivel naţional. Constituirea unei comisii de anchetă este instrumentul constituţional prin care parlamentul îşi exercită rolul de control parlamentar în domenii de interes public major. Prin această comisie, parlamentul îşi asumă responsabilitatea de a acţiona într-un domeniu sensibil, obiectivul fiind acela de a asigura un sistem transparent, eficient şi responsabil, în beneficiul cetăţenilor şi cu respectarea standardelor de protecţie a animalelor şi a drepturilor acestora”, se subliniază în documentul aprobat de conducerea Camerei Deputaţilor.

Parlamentul vrea transparență și responsabilitate în gestionarea câinilor fără stăpân

Parlamentarii au menţionat că gestionarea câinilor fără stăpân reprezintă o obligaţie legală a autorităţilor publice locale şi centrale, conform OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, şi HG nr. 1059/2013.

“Parlamentul are rolul constituţional de control asupra executivului şi a modului în care sunt implementate politicile publice. Când există suspiciuni grave şi sistematice de încălcare a legii, risipă de bani publici şi practici incompatibile cu un stat de drept, înfiinţarea unei comisii de anchetă devine nu doar oportună, ci imperativă”, au transmis cei trei deputaţi.