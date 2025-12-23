O biserică din Holland Park, Londra, a susținut un concert de colinde dedicat animalelor de companie și stăpânilor acestora. Biletele s-au epuizat rapid, ediția 2025 fiind deja a doua. Biserica a găzduit 400 de oameni și patrupezi.

Un concert făcut din iubire pentru animale

Biserica „St John the Baptist Church” a găzduit evenimentul pe 22 decembrie, concertul adunând aproximativ 400 de participanți veniți din mai multe părți ale țării, însoțiți de câinii lor. „A început anul trecut, când am organizat prima ediție a concertului Carol With Pets. Acest lucru a fost posibil după ce o slujbă de binecuvântare a animalelor, ținută în octombrie 2024, a devenit virală pe internet”, a declarat părintele Neil Traynor. La acea slujbă, preoții au binecuvântat pisici, câini, țestoase și șopârle.

Participanții au cântat colinde alături de membrii bisericii, acompaniați de lătratul câinilor. „Locuim în nord-vestul Londrei, așa că am aflat de acest loc dintr-o postare de pe Instagram. În spiritul Crăciunului, am decis să venim”, a declarat un participant, prezent alături de soția sa și bichonul lor îmbrăcat într-un pulover festiv. „Este pentru prima dată când participăm la o slujbă unde putem să ne aducem animalul de companie. Se roagă cu mine în fiecare seară”, a completat soția bărbatului, pentru BBC.

