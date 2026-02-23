Mai multe animale au fost ucise la o stână din comuna Curtișoara, județul Olt, de câinii lăsați nesupravegheați ai unui vecin. Proprietarii fermei au solicitat intervenția oamenilor legii, care l-au sancționat pe stăpânul câinilor.

Animale ucise la o stână din Olt de câinii nesupravegheați

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în dimineața zilei de duminică, 22 februarie, un bărbat a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a raporta faptul că mai mulți câini aparținând unui vecin i-ar fi ucis mai mult animale.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa care au demarat cercetări pentru stabilirea situației. Din primele date reiese faptul că un bărbat de 57 de ani, din Slatina, nu ar fi asigurat în mod corespunzător câinii pe care îi deține într-un imobil din comuna Curtișoara.

În acest context, animalele au scăpat din curte, au pătruns în perimetrul vecinilor și au atacat oile și caprele din gospodărie, potrivit gazetanoua.ro.

„Ca urmare a abaterii constatate, proprietarul câinilor a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi”, a transmis IPJ Olt.

Polițiștii reamintesc deținătorilor de câini obligația legală de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente, astfel încât animalele să nu pună în pericol alte persoane, animale sau bunuri.

