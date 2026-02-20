Animalele de companie vor fi disputate în instanță în caz de divorț, după ce în Spania a intrat în vigoare această nouă schimbare legislativă. Judecătorii vor lua în considerare bunăstarea patrupezilor din timpul relației și în ce casă se va simți mai bine după separare.

Animalele de companie din Spania, disputate în instanță în caz de divorț

Spania devine cea mai recentă țară europeană care recunoaște animalele de companie drept ființe care simt și suferă în situații negative. Conform noilor reglementări, pe lângă luarea în considerare a nevoilor familiei, țara va lua în considerare și bunăstarea animalului de companie atunci când cuplurile divorțează sau se despart, conform scoop.upworthy.com.

Această nouă regulă reprezintă un ajutor în argumentarea custodiei comune a animalelor de companie de către cuplurile care se separă. Spania urmează astfel modelul altor țări europene care recunosc animalele drept ființe simțitoare, mai mult decât simple obiecte, precum Franța, Germania, Elveția, Portugalia sau Austria.

În țara iberică, deși legea a fost adoptată miercuri, practica recunoașterii animalelor de companie drept mai mult decât simple obiecte de partaj exista de mai multă vreme.

Judecătorii vor lua în considerare bunăstarea patrupezilor

În octombrie anul trecut, un judecător din Madrid a acordat custodia comună a unui câine unui cuplu necăsătorit care a solicitat o hotărâre judecătorească cu privire la locul în care ar trebui să rămână animalul de companie după separarea lor, potrivit CNN.

„Animalele fac parte din familie și atunci când o familie decide să se separe, soarta animalului trebuie reglementată cu aceeași importanță ca și soarta celorlalți membri ai familiei”, a declarat Lola Garcia, avocata care s-a ocupat de caz și fondatoarea firmei Right&Animals.

Acum, în mod oficial, proprietarii de animale de companie trebuie să garanteze și să dovedească bunăstarea – atât fizică, psihică cât și financiară – patrupedului, întocmai ca în cazul unui copil. Mai mult, dacă unul dintre parteneri are un istoric de cruzime față de animale, acesta poate fi refuzat sau chiar poate pierde custodia animalului în cauză.

Aproape jumătate din gospodăriile spaniole dețin un animal de companie, un sondaj din 2025 arătând că aproximativ 52% dintre gospodării dețin cel puțin un animal de companie. De asemenea, aproximativ 80% dintre proprietarii de animale de companie consideră patrupezii membri ai familiei, fiind incluși în tradițiile și obiceiurile familiare, după cum relevă un alt sondaj realizat de Barometrul Obiceiurilor Stăpânilor de Animale de Companie.

