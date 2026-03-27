Pe măsură ce ratele natalității scad în Asia și căsătoriile sau venirea pe lume a copiilor sunt amânate, tot mai multe gospodării optează pentru animale de companie, arată James Meisenheimer, manager de consultanță pentru Thailanda la Tractus. Aceasta generează o cerere stabilă și pe termen lung pentru hrană și ingrediente de calitate pentru animale.

Animalele devin membri ai familiei

În țări precum China, Taiwan, Thailanda, Coreea de Sud și Singapore, animalele de companie joacă un rol tot mai important.

„Populația scade, oamenii se căsătoresc mai târziu sau aleg să nu aibă copii, iar animalele devin adevărați membri ai familiei, beneficiind de îngrijire de calitate superioară”, explică Meisenheimer.

În Japonia, numărul pisicilor și câinilor depășește copiii sub 15 ani. Totuși, deținerea câinilor a scăzut de la 13 milioane în 2008 la 7,5 milioane în 2022. În Coreea de Sud, aproximativ 30% din populație deține animale, iar trendul continuă să crească. Piețele emergente — Thailanda, Indonezia, Vietnam și Filipine — înregistrează o creștere anuală de aproape 10%, notează Pet Food Industry.

Importuri și piața americană

Țările cu producție internă puternică, precum Japonia, China, Coreea de Sud și Thailanda, depind mai puțin de importuri (2–18%). Piețele cu producție mai slabă, precum Vietnam și Malaezia, acoperă circa 83% din cerere prin importuri.

Furnizorii americani de hrană pentru animale au cote modeste: 6% în Japonia, 3,5% în Malaezia și 7,7% în Thailanda. Exporturile SUA către Japonia au scăzut cu 34% între 2019 și 2024. În schimb, Thailanda își crește constant ponderea în importurile japoneze și în Asia de Sud-Est.

Thailanda: lider regional și global

Succesul Thailandei în hrana pentru animale provine din industria de procesare a peștelui. Thai Union produce aproximativ 200.000 tone de hrană anual, generând 600 milioane USD, iar CP Group contribuie cu aceeași sumă.

Mai mult de jumătate din cheltuielile pentru hrană în Thailanda vizează produse premium, cu ingrediente naturale, formule de sănătate și prezentări „gourmet”. Proprietarii de animale mai în vârstă caută produse pentru longevitate, sănătatea articulațiilor și suport cognitiv.

Vietnam: piață emergentă

Populația de animale din Vietnam crește cu 4% anual pentru pisici și 2% pentru câini, estimându-se 6,5 milioane câini și 5,6 milioane pisici. Creșterea se concentrează în orașe, determinată de tinerii profesioniști care amână căsătoria și copiii.

„Vietnam înseamnă adăugarea mai multor animale în familie. Nu s-a ajuns încă la etapele de premiumizare sau medicalizare, deoarece majoritatea animalelor sunt tinere”, explică Meisenheimer.

Industria locală de hrană pentru animale este încă la început, dar în creștere. De Heus a început producția în 2021 și vizează 500 tone metrice anual în următorii trei ani.