Când vine vorba despre iubire, majoritatea dintre noi ne gândim automat la partenerul de viață. Totuși, un studiu recent arată că realitatea este mult mai nuanțată: un adult are, în medie, patru „iubiri adevărate”, iar printre ele se regăsesc frecvent animalele de companie, echipele de fotbal preferate sau chiar locurile de vacanță.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele de companie, în top 3 iubiri adevărate

Un sondaj realizat pe un eșantion de 2.000 de adulți din Marea Britanie a scos la iveală ce consideră oamenii cu adevărat „the one”. Pe primele locuri se află:

partenerul de viață,

copiii,

câinii și pisicile .

Pentru milioane de oameni, animalele de companie nu sunt doar prieteni necuvântători, ci membri ai familiei și adevărate suflete pereche, care oferă afecțiune necondiționată și stabilitate emoțională.

Bărbați vs. femei: iubiri diferite, atașamente diferite

Studiul arată diferențe interesante între sexe:

30% dintre bărbați își consideră echipa de fotbal drept una dintre marile iubiri ale vieții,

în schimb, doar 8% dintre femei spun același lucru.

Femeile tind să acorde mai multă valoare relațiilor apropiate, 30% dintre ele considerând cea mai bună prietenă un adevărat suflet pereche. În ambele cazuri însă, animalele de companie rămân constante în topul atașamentelor emoționale.

Iubiri neașteptate: de la cărți și cafea, la foști parteneri

Pe lângă oameni și animale, respondenții au menționat și alte „iubiri adevărate” surprinzătoare:

o anumită carte,

ceaiul sau cafeaua,

o trupă sau un artist,

filmele preferate,

și, în mod neașteptat, un fost partener , aflat la jumătatea topului celor mai iubite „lucruri”.

Pentru mulți, iubirea nu este limitată la o singură formă sau la o singură persoană.

Valentine’s Day nu mai este doar despre cupluri

Cercetarea, realizată înainte de Valentine’s Day, arată că:

57% dintre adulți plănuiesc să petreacă 14 februarie alături de partener,

36% dintre millennials vor petrece această zi cu copiii,

iar 20% dintre tinerii din Gen Z aleg să sărbătorească „Galentine’s Day”, alături de prieteni.

Interesant este că Gen Z este generația cel mai puțin dispusă să petreacă Ziua Îndrăgostiților cu un partener romantic, preferând prietenii, pasiunile sau chiar… propriul pat.

De ce animalele de companie sunt iubiri pe viață

Pentru cea mai tânără generație, dar nu numai, câinii și pisicile sunt iubiri constante, alături de muzică, filme sau hobby-uri. Motivul este simplu:

nu judecă,

oferă afecțiune sinceră,

sunt mereu prezenți,

creează rutine care aduc liniște și fericire.

Nu e de mirare că 64% dintre respondenți spun că o iubire adevărată nu trebuie să fie neapărat o persoană, ci orice lucru sau ființă care aduce bucurie autentică.

Putem iubi ceva mai mult decât partenerul?

Un aspect delicat al studiului arată că:

20% dintre participanți recunosc că au pe cineva sau ceva pe care îl iubesc mai mult decât partenerul actual,

55% consideră că iubirea nu trebuie să fie reciprocă pentru a fi reală.

Totuși, 27% au păstrat secretă o astfel de iubire, de teamă că ar părea ciudat – fie că este vorba despre o celebritate, un preparat culinar sau o pasiune aparent banală.

Iubirea se schimbă odată cu vârsta

Aproape jumătate dintre respondenți (46%) spun că percepția asupra iubirii adevărate s-a schimbat odată cu înaintarea în vârstă, iar 81% cred că este posibil să te îndrăgostești la orice vârstă.

În plus:

45% consideră că a avea mai multe iubiri adevărate face viața mai frumoasă ,

dar pentru 31% acest lucru a dus la mici conflicte în cuplu, fie și în glumă (de exemplu, discuții despre „work wife” sau despre ce să mănânce).

Sursa: The Sun