Utilizarea dispozitivelor de încălzire și a lumânărilor poate reprezenta un pericol de incendiu, mai ales când un prieten patruped aleargă prin preajmă. American Kennel Club are o serie de sfaturi pentru siguranța animalelor de companie.

Nu lăsa niciodată flacăra deschisă nesupravegheată

Câinii sunt curioși din fire. A-i lăsa nesupravegheați în preajma aragazului sau a lumânărilor este extrem de periculos. Asigură-te întotdeauna că orice flacără deschisă sau sursă de căldură e răcită complet și stinsă înainte de a părăsi locuința.

Apelează la detectoarele de fum

Instalarea detectoarelor de fum în casă este un pas important. Verifică-le o dată pe lună și înlocuiește bateriile anual. În plus, păstrează stingătoarele în casă, în locuri ușor accesibile, notează esfi.org.

Mare atenție la butoanele aragazului

Când câinii declanșează accidental incendii în casă, aragazul este un aparat implicat. Unele butoane ale aragazului trebuie doar apăsate pentru a fi pornite, lucru care poate fi realizat cu ușurință de către animalele de companie care se aplecă sau sar. Asigură-te că scoți butoanele aragazului sau că le protejezi cu huse.

Ține lesa câinelui lângă ușa de la intrare

Păstrează lesele într-un loc accesibil în cazul în care pompierii trebuie să-ți salveze câinii. Când îți lași animalele singure acasă, ține-le lângă camere cu ieșire și unde pot fi găsite ușor. Lipește un autocolant de avertizare pentru animale de companie pe fereastra casei tale. Aceste informații sunt importante pentru a economisi timp atunci când îți localizezi animalele de companie.

În cazul cățeilor mici, ține-i departe de potențialele pericole de incendiu atunci când nu ești acasă. Există multe opțiuni de cuști și porți sigure și confortabile, așa că, dacă nu îi poți supraveghea întotdeauna sau trebuie să îi lași singuri acasă, ține cont de aceste recomandări.

