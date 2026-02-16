Descoperirile făcute la adăpostul de câini din Suraia au stârnit reacții puternice în rândul organizațiilor pentru protecția animalelor. Reprezentanții Humane World for Animals Romania atrag atenția că ceea ce s-a întâmplat acolo nu este un caz izolat, ci rezultatul unui sistem care permite apariția unor astfel de situații.

Un caz care readuce în discuție schimbarea legislației

Organizația subliniază că intervenția și salvarea câinilor au fost posibile datorită oamenilor care au făcut publică situația și s-au implicat direct, dar avertizează că problema de fond rămâne. În prezent, Humane World for Animals România susține două proiecte de lege aflate în Parlament, care vizează atât managementul populației canine, cât și întărirea cadrului de protecție a animalelor.

Reprezentanții organizației spun că obiectivul este ca abuzurile să nu mai poată fi ascunse sau tolerate, iar animalele să beneficieze de protecție reală, nu doar pe hârtie.

Mesajul integral publicat pe Facebook

„Ce s-a descoperit la adăpostul de câini din Suraia (un adăpost privat, cu contracte publice pentru capturarea câinilor) ne arată, încă o dată, cât de ușor pot fi animalele lăsate fără protecție și fără cineva care să le apere.

Suntem profund recunoscători tuturor celor care s-au implicat, de la cei care au făcut publică situația, până la cei care au fost acolo și au preluat câinii. Schimbarea este posibilă datorită oamenilor care aleg să le pese.

Acest adăpost nu este o excepție. Este rezultatul unui sistem care permite ca astfel de situații să existe. De aceea ne implicăm pentru schimbarea lui și susținem activ, în prezent, două proiecte de lege esențiale care se află deja în Parlament: unul pentru modificarea ordonanței de urgență privind managementul populației canine și unul pentru întărirea legii pentru protecția animalelor, astfel încât animalele să fie cu adevărat protejate, iar abuzurile să nu mai poată fi ascunse sau tolerate.

Credem într-o lume în care niciun animal nu este uitat, ignorat sau lăsat să sufere în tăcere. Animalele depind de noi toți. Si trebuie să fim acolo pentru ele.”