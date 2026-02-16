Astăzi, la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a organizat o întâlnire între organizațiile neguvernamentale care au investigat cazul de cruzime de la Suraia și reprezentanții instituțiilor direct implicate în gestionarea câinilor fără stăpân. La discuție au fost prezenți reprezentanți la cel mai înalt nivel ai instituțiilor responsabile: președintele ANSVSA, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv șeful Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul IGPR, precum și președintele Colegiului Medicilor Veterinari.

„Imaginile apărute în spațiul public în ultimele zile au generat revoltă și îngrijorare. Ele au scos la lumină nu doar un caz, ci o problemă profundă, sistemică. Tocmai de aceea această întâlnire a fost necesară,” a declarat Laura Fincu, președintele Asociației Sache.

Întâlnirea și-a propus facilitarea unui dialog constructiv privind aplicarea cadrului legal existent, dar și îmbunătățirea cooperării dintre instituții, precum și prevenirea oricăror forme de cruzime față de animale. La reuniune a fost invitată si Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, ca exemplu de bune practici în gestionarea câinilor fără stăpân, prin activitatea sa de capturare umană a câinilor, îngrijirea lor cu empatie în adăposturi, sterilizări constante, adopții, precum și prin campanii de informare, educare, transparență și colaborare cu societatea civilă.

„ASPA demonstrează de mulți ani că gestionarea câinilor fără stăpân se poate realiza eficient fără eutanasie ca măsură de control a populației, prin politici bazate pe sterilizare, adopții și respect pentru bunăstarea animalelor. Vor urma și alte întâlniri care sperăm să ducă la soluții concrete,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA București.

Toate adăposturile private care gestionează câinii ca la Suraia, închise

Reprezentanții ANSVSA au dat asigurări că legea în vigoare va fi respectată strict, inclusiv în ceea ce privește transportul pe distanțe lungi, interdicția eutanasierilor în afara adăposturilor publice și aplicarea corectă a procedurilor. De asemenea, începând de azi, toate adăposturile private care gestionează câinii precum în Suraia vor fi închise.

„Vom urmări îndeaproape dacă mecanismele tolerate pană acum vor continua sub aceeași formă. Vrem să ne asigurăm că aplicarea legii nu va mai fi opțională, ci efectivă” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, președintele Asociației Sache.

Toți cei 230 de câini de la Suraia, salvați

Întâlnirea de azi a venit pe fondul apariției unor imagini greu de privit din adăpostul privat din localitatea Suraia care au scos la iveală felul cumplit în care erau tratate animalele de acolo. Au urmat suspendarea activității și percheziții ale oamenilor legii, iar cei 230 de câini care se aflau în adăpost la momentul acela au fost salvați într-o acțiune fără precedent a 15 organizații neguvernamentale.