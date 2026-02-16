În urma scandalurilor recente legate de condițiile din unele adăposturi pentru câini, inclusiv cazul intens discutat de la Suraia, autoritățile anunță că pregătesc o abordare nouă la nivel național. ANSVSA spune că problema câinilor fără stăpân nu mai poate fi tratată punctual, ci printr-o strategie integrată, construită împreună cu toate instituțiile și organizațiile implicate.

Instituția anunță demararea unor consultări naționale care vor reuni organizații de protecție a animalelor, administrații locale, specialiști veterinari și experți în sănătate publică. Scopul este identificarea unor soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea proprietarilor și monitorizarea clară a modului în care sunt gestionați câinii comunitari.

În paralel, direcțiile sanitar-veterinare județene vor intensifica controalele pe întreg lanțul — de la capturare și transport până la condițiile din adăposturi — în colaborare cu Poliția Animalelor, pentru a verifica respectarea legislației și standardelor de bunăstare.

Mai jos redăm integral comunicatul transmis de autoritate:

Comunicat de presă ANSVSA (integral)

ANSVSA inițiază un dialog național pentru o strategie integrată privind gestionarea câinilor fără stăpân

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) își reafirmă angajamentul ferm pentru protecția și bunăstarea animalelor și anunță demararea unei consultări la nivel național privind gestionarea câinilor fără stăpân.

În contextul situațiilor semnalate recent în spațiul public, subliniem că soluțiile sustenabile nu pot fi izolate sau exclusiv reactive, ci trebuie construite printr-un efort coordonat, cu implicarea tuturor actorilor relevanți.

„Gestionarea câinilor fără stăpân trebuie susținută printr-o strategie națională integrată, coerentă și aplicabilă, construită împreună cu autoritățile locale, specialiștii din domeniul sanitar-veterinar și societatea civilă. Demersul urmărește identificarea unor soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea deținătorilor și mecanisme clare de monitorizare și control, în deplin respect față de bunăstarea animalelor.”

— Dr. Alexandru Bociu, Președinte ANSVSA

În perioada următoare, ANSVSA va organiza întâlniri de lucru cu:

• organizații și asociații de protecție a animalelor

• reprezentanți ai administrației publice locale

• Colegiul Medicilor Veterinari din România

• specialiști în sănătate publică

Strategia națională integrată va avea ca direcții principale:

• prevenție și sterilizare sistematică

• responsabilizarea deținătorilor de animale

• identificare și microcipare corectă

• educație și conștientizare publică

• mecanisme clare de monitorizare și control

La nivel național, DSVSA-urile județene, în colaborare cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției, vor intensifica verificările pe întreg lanțul de gestionare — de la capturare și transport, până la condițiile din adăposturi — pentru a asigura respectarea cadrului legal, consolidarea standardelor de bunăstare și îndeplinirea obligațiilor de identificare, înregistrare și trasabilitate.

Vom informa periodic publicul cu privire la evoluția acestui demers și la rezultatele măsurilor implementate.