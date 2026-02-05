ANSVSA: Priorităţile din siguranţa alimentelor şi sănătatea animală, discutate la şedinţa trimestrială de la Piatra Neamţ

Programul de supraveghere, prevenire şi eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile la om, a fost analizat în cadrul şedinţei trimestriale a Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), desfăşurată în perioada 4-5 februarie, la Piatra Neamţ, a anunţat instituţia, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.

“În perioada 4-5 februarie 2026, la Piatra Neamţ, are loc şedinţa trimestrială de lucru cu directorii executivi ai DSVSA judeţene şi ai municipiului Bucureşti, precum şi cu directorii Institutelor Naţionale de Referinţă – o întâlnire esenţială pentru alinierea deciziilor şi identificarea soluţiilor aplicabile în teren, mai ales în contextul constrângerilor bugetare”, se precizează în document.

Din partea ANSVSA participă preşedintele Alexandru Nicolae Bociu, alături de vicepreşedintele Ioan Oleleu şi de conducerea instituţiei, împreună cu directorii executivi ai structurilor teritoriale, într-un format de lucru concentrat pe priorităţi, eficienţă şi rezultate.

“Împreună cu directorii executivi ai DSVSA judeţene şi ai municipiului Bucureşti, precum şi cu reprezentanţii Institutelor Naţionale de Referinţă, am analizat în mod aplicat priorităţile de lucru şi am identificat soluţii concrete pentru implementarea Programului Strategic şi a programelor de supraveghere şi control, în contextul constrângerilor bugetare. Obiectivul nostru rămâne acelaşi: protejarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, consolidarea siguranţei alimentelor şi asigurarea unui lanţ alimentar sigur, bazat pe transparenţă şi trasabilitate. Totodată, susţinerea crescătorilor de animale prin actualizarea efectivelor în Baza Naţională de Date este esenţială pentru accesarea de fonduri şi subvenţii, dar şi pentru dezvoltarea exportului, într-un context epidemiologic european şi internaţional în continuă schimbare”, a subliniat preşedintele ANSVSA.

În cadrul şedinţei au fost discutate şi analizate măsuri concrete şi au fost identificate soluţii pentru implementarea Programului Strategic (reanalizat şi reactualizat), în scopul asigurării lanţului alimentar şi efectuării inspecţiilor sanitar-veterinare în exploataţiile de animale.

De asemenea, pe agendă a mai fost programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om, precum şi a măsurilor privind protecţia animalelor şi protecţia mediului.

Totodată, s-a mai discutat despre acţiunile de imobilizare a animalelor care pot ameninţa viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante şi psihotrope, în condiţii legale şi controlate şi activităţile de identificare şi înregistrare pentru bovine, porcine, ovine, caprine şi ecvidee.

Conform ANSVSA, s-a mai discutat despre acţiunile din Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, inclusiv tarifele aferente, abordate pragmatic, cu accent pe optimizare şi sustenabilitate bugetară.

Un punct important al întâlnirii l-a reprezentat identificarea soluţiilor pentru susţinerea crescătorilor de animale, în vederea actualizării efectivelor la nivel naţional.

“Este un demers imperios necesar pentru ca fermierii să poată accesa fonduri şi subvenţii, dar şi pentru a consolida transparenţa şi trasabilitatea – elemente-cheie care susţin activitatea de export şi eforturile constante de negociere derulate de ANSVSA“, precizează instituţia.

În acest context, în cadrul şedinţei de lucru, s-a decis efectuarea acţiunilor de inspecţie în exploataţiile de animale, demers care sprijină crescătorii de animale din întreaga ţară.

Totodată, ANSVSA analizează permanent contextul epidemiologic european şi internaţional şi îşi adaptează în mod continuu măsurile la provocările existente, pentru a proteja sănătatea animalelor, sănătatea publică şi siguranţa alimentelor.

“Reamintim crescătorilor de animale responsabilitatea de a menţine concordanţa între Baza Naţională de Date şi situaţia din teren, ca bază pentru intervenţii eficiente, sprijin corect direcţionat şi o trasabilitate solidă”, notează instituţia.