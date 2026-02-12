După aprobarea opționalului „Ora cu și despre animale” în toată țara, apelul Protecției Animalelor Ilfov pentru părinți vine într-un context dificil în ceea ce privește reforma din Educație.

Apelul Protecției Animalelor Ilfov, după aprobarea opționalului „Ora cu și pentru animale”

După ce luni întregi s-a disputat posibilitatea introducerii unei materii opționale în școli care să includă animalele, Ministerul Educației a aprobat această variantă, spre marea bucurie a ONG-urilor și a entităților care se ocupă de bunăstarea animalelor, dar sunt interesate și de educația copiilor în ceea ce privește necuvântătoarele.

Mulți părinți s-au opus acestei materii, considerând că animalele nu au ce căuta în școli, printre copii, putând fi murdare sau chiar bolnave. În ciuda acestor critici, asociațiile și adăposturile au dat asigurări că niciun animal adus în școli nu prezintă riscuri pentru elevi sau profesori.

Protecția Animalelor Ilfov face astfel apel la părinți să nu se mai împotrivească schimbărilor și să aibă încredere că această materie poate fi benefică celor mici, pornind de la grija față de animale, responsabilitate și cultură generală.

„Nu spuneți NU schimbării, dragi părinți! Materia asta va scoate ce e mai bun din copilul vostru și va face din el un adult bun, responsabil, atent la nevoile celor din jur, un adult care se va exprima mai ușor, căruia îi va crește încredere în sine.

Sunt mulți oameni implicați în acest proiect. Și avem o mare recunoștință pentru fiecare. Haideți să ne bucurăm împreună și să punem accentul pe educație! În cele mai crunte momente ale omenirii, educația a făcut diferența!”, se arată în postarea instituției de pe pagina de Facebook.

