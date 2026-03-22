Între 21 și 23 august, Piața Constituției din București devine scena celui mai mare festival caritabil din Europa dedicat animalelor: ARCAYA 2026. Trei zile de muzică, distracție și experiențe memorabile se transformă într-o șansă reală la viață pentru sute de mii de animale aflate în dificultate în România.

ARCAYA 2026: Muzica devine instrumentul compasiunii

ARCAYA este o mișcare care aduce împreună oameni și artiști internaționali pentru o cauză comună. Scopul este simplu: să genereze resurse pentru proiecte care reduc suferința animalelor abandonate sau aflate în adăposturi supraaglomerate.

În România, zeci de mii de animale se confruntă zilnic cu foame, violență, lipsă de îngrijire și atenție. Prin ARCAYA, fiecare participant devine parte dintr-o schimbare reală: fiecare bilet, fiecare brățară simbolizează o donație pentru viața unui animal.

ARCAYA 2026: Fapte bune cu impact concret

Toate fondurile strânse la festival vor fi folosite pentru achiziția de ambulanțe veterinare, care vor susține campanii de sterilizare, tratamente și programe de educație în întreaga țară. Fiecare om care participă la ARCAYA devine astfel un ambasador al binelui, contribuind direct la salvarea vieților necuvântătoarelor.

ARCAYA 2026: O experiență care rămâne în inimă

Festivalul promite experiențe care merg dincolo de distracție: muzică live, spectacole internaționale și o atmosferă în care binele se simte în fiecare notă. ARCAYA transformă Piața Constituției într-un loc magic, unde oamenii se bucură și, în același timp, fac bine.

Anunțul line-up-ului surpriză va transforma ARCAYA în cea mai mare mișcare artistică dedicată animalelor din România.