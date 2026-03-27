Salvați de pe străzile Capitalei: Zeci de câini capturați în siguranță și pregătiți pentru un nou cămin (FOTO)

Claudiu Surmei 27 martie 0 comentarii
Doi angajați ASPA București transportă un câine într-o cușcă Sursa foto: ASPA București

În ultimele zile, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a intervenit pentru preluarea a 42 de câini adulți și 19 pui de pe domeniul public. Animalele au fost transportate în adăposturile ASPA, unde primesc hrană, îngrijire medicală și sunt pregătite pentru adopție. Toate intervențiile s-au realizat în condiții sigure și non-traumatice.

Intervenții în sectoarele 1, 3 și 6

În sectorul 3, echipele ASPA, împreună cu Poliția Locală, au preluat doi câini din zonele Str. Ghețu Anghel și Hils Republica, dintre care unul prin tranchilizare. Tot în sectorul 3, o femelă cu trei pui și un alt câine au fost capturați în zona Gura Caliței, fără a fi răniți.

În sectorul 1, cinci câini au fost ridicați din zonele Străulești și Carrefour Colosseum (str. C-tin Godeanu), cu sprijinul Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului București, majoritatea fiind preluați prin tranchilizare.

În sectorul 6, din împrejurimile Lacul Morii și str. Lacul Ursului, cinci câini au fost ridicați, dintre care doi prin tranchilizare, cu ajutorul Poliției Locale și al unui echipaj de la Poliția Locală Sector 6.

Protecția animalelor și responsabilitatea proprietarilor

Acțiunile răspund atât sesizărilor primite de la cetățeni, cât și programului propriu de intervenții. Echipele se concentrează în special pe zonele cu probleme cauzate de neglijența privind sterilizarea câinilor, principalul motiv al abandonului.

Conform legii, sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, abandonul câinilor se pedepsește cu amenzi de până la 12.000 de lei.

Prin aceste intervenții, ASPA urmărește protecția animalelor, reducerea abandonului și oferirea șansei pentru un nou cămin celor salvați de pe străzi.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: ASPA București

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

