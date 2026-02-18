Un bărbat a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a aruncat trei pui de pisică de pe un pod, în râu. Fiica individului își rugase părintele să găsească felinelor abia născute un cămin, fără să îi treacă prin minte că bărbatul ar putea face așa ceva.

Bărbat condamnat, după ce a aruncat trei pui de pisică în râu

Incidentul șocant a avut loc în sud-vestul Londrei. Andrew Shephard, în vârstă de ani, a aruncat trei pui de pisică în râul Tamisa, de pe Twickenham Bridge. Martorii au declarat că acesta striga „lăsați-i să moară” în timp ce arunca animalele dintr-o cutie.

Din fericire, poliția a intervenit rapid la fața locului. Unul dintre pui a fost prins înainte de a cădea în apă, iar ceilalți doi au fost găsiți ulterior „udați, plini de noroi și în stare de șoc”, dar în viață. Felinele aparțineau fiicei bărbatului, care l-a rugat pe acesta să le găsească un cămin, conform BBC.com.

Andrew Shephard a pledat vinovat în fața instanței pentru cele trei capete de acuzare privind provocarea de suferință inutilă față de animale. El a declarat că era „foarte beat” în momentul incidentului și că regretă profund cele întâmplate. Totuși, procurorii au subliniat că a existat o intenție clară de a ucide animalele, iar consumul de alcool a fost considerat un factor agravant.

Instanța de la Wimbledon Magistrates’ Court l-a condamnat la 17 săptămâni de închisoare cu o perioadă de suspendare de 18 luni. Deși magistrații au subliniat că faptele sunt suficient de grave pentru o pedeapsă privativă de libertate, s-a luat în considerarea posibilitatea reabilitării.

Un final fericit au avut și cei trei pui de pisică, fiecare găsindu-și o casă: doi trăiesc acum în Chiswick, iar al treilea în Suffolk.

