Un bărbat de 50 de ani din judeţul Dolj s-a ales cu dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi a fost amendat cu suma de 5.000 de lei după ce poliţiştii au descoperit la locuinţa acestuia cadavrele a doi câini, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, bărbatul ar deţine un număr mare de câini.

Ce spun polițiștii

“Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat din comuna Gherceşti, sat Ungureni, deţine un număr mare de exemplare canine la domiciliul său şi nu sunt respectate condiţiile de bunăstare a animalelor. Ieri, poliţiştii au efectuat un control la locuinţa deţinătorului animalelor, un bărbat de 50 de ani. Pe timpul efectuării controlului, poliţiştii au descoperit cadavrele a două exemplare canine. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept”, informează IPJ Dolj.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi luarea măsurilor care se impun.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Amendă pentru neglijență

De asemenea, bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a acorda animalelor pe care le deţine îngrijire şi atenţie.

În perioada anului 2025 – prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a mai fost primită o singură sesizare privind nerespectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor deţinute de bărbatul de 50 de ani. În cursul anului trecut, poliţiştii au efectuat două controale la locuinţa acestuia şi au aplicat două sancţiuni.