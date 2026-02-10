Un bărbat de 42 de ani din Vâlcea, crescător de cabaline, a fost amendat cu peste 13.000 de lei, după ce și-a forțat calul să tragă mai mulți bușteni. Imaginile cu distracția bărbatului și chinul animalului, însoțite de mesajul „Nu mor caii când vor câinii”, au fost postate pe TikTok, unde au adunat îngrijorător de multe reacții.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Bărbat amendat cu peste 13.000 de lei, după ce și-a chinuit calul

În clip se poate observa cum calul este legat cu lanțuri de o grămadă de bușteni, dar și de o bucată ce pare a fi de beton. La semnalul bărbatului, animalul începe să tragă încărcătura, dar greutatea fiind foarte mare, acesta se poticnește destul de dur.

După apariția clipului, oamenii legii din Vâlcea s-au autosesizat. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor au demarat cercetări. Individul, din comuna Sinești, a fost identificat și amendat conform legii cu suma maximă, respectiv 13.200 de lei, pentru acte de cruzime și rele tratamente față de animale. În gospodăria bărbatului au fost identificați mai mulți cai, toți în stare bună, folosiți pentru tracțiune.

Chinul calului, amuzant pentru stăpân

Proprietarul le-a spus oamenilor legii că i s-au părut amuzante imaginile, acestea având drept scop exprimarea unei stări bune de spirit. Bărbatul a subliniat că nu a crezut că își chinuie calul pentru că l-a pus să tragă încărcătura masivă.

„În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat ca bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă. Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor reamintesc cetăţenilor ca actele de cruzime, violenţa sau rele tratamente aplicate animalelor constituie fapte sancţionate de lege, iar sesizarea unor astfel de situaţii poate contribui la prevenirea şi combaterea acestui tip de comportament”, a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Vâlcea, Ionuţ Pîslaru, potrivit radioromania.ro.

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au precizat că Biroul pentru Protecţia Animalelor va continua să monitorizeze şi să intervină cu promptitudine în astfel de cazuri în care legislaţia pentru protecţia animalelor este încălcată.

Citește și: