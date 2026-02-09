Bărbat reţinut pentru uciderea unui câine: Patrupedul îi aparţinea fiului său

Un bărbat din Teleşti a fost reţinut de poliţişti după ce a omorât un câine, patrupedul aparţinându-i fiului său, au informat, luni, reprezentaţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, transmite Agerpres.

Bărbat reţinut pentru uciderea unui câine

Potrivit acestora, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi, duminică, de un tânăr de 18 ani, din comuna Teleşti, cu privire la faptul că tatăl său, din aceeaşi localitate, a ucis cu intenţie un exemplar canin, de rasă metis amstaff, femelă, de aproximativ un an jumătate, care îi aparţinea apelantului.

“Poliţiştii ajunşi la locul sesizării au identificat cadavrul exemplarului canin, au efectuat cercetarea locului faptei, constatând că se confirmă cele sesizate. De asemenea, poliţiştii au identificat şi un bărbat de 46 de ani, din aceeaşi localitate, bănuit de săvârşirea faptei, faţă de care a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore”, transmite IPJ Gorj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept.