Peste 1.300 de amenzi și zeci de animale salvate în județul Satu Mare – acesta este bilanțul Protecției Animalelor din județ pe anul 2025, un an în care salvarea și protejarea necuvântătoarelor a fost o prioritate vizibilă în cadrul IPJ.

Bilanțul Protecției Animalelor Satu Mare pe 2025

Prezentate în cadrul unei conferințe de presă, aceste cifre arată că anul trecut a fost unul plin de acțiune și de real interes pentru oamenii legii din acest compartiment al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Potrivit celor transmise, oamenii legii au aplicat un număr total de 1.387 de sancțiuni. Valoarea acestor amenzi depășește suma de 130.000 de lei, semn că relele tratamente asupra animalelor și neglijența așa-zișilor stăpâni sunt drastic sancționate, potrivit portalsm.ro.

Mii de amenzi și zeci de sancțiuni pentru neglijența animalelor

Pe lângă amenzi, polițiștii biroului Protecția Animalelor au salvat zeci de animale în pericol. Oamenii legii au emis 16 ordine de plasare în adăpost pentru 24 de animale găsite într-o stare de pericol și scoase de sub influența proprietarilor abuzivi. Ele au fost transportate în centre specializate unde pot primi îngrijiri și ulterior, pot fi adoptate.

Multe dintre misiunile polițiștilor au fost demarate în urma sesizărilor primite de la cetățeni, care au dat dovadă de o mai mare vigilență în fața abuzurilor. În perioada analizată Biroul pentru Protecția Animalelor a înregistrat 284 de sesizări de la locuitori, 92 de petiții oficiale, 39 de planuri de acțiune și 11 planuri de măsuri derulate în colaborare cu alte instituții.

