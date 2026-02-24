Pe 21 și 22 martie 2026 va avea loc, în Bistrița-Năsăud, Bistritzer Burg Dog Show, unul dintre cele mai așteptate evenimente chinologice ale primăverii. Anul acesta organizatorii au decis să schimbe locația cu una mai accesibilă, dar și mai ofertantă.

Bistritzer Burg Dog Show 2026, într-o nouă locație

Pe pagina de Facebook a evenimentului s-au anunțat noutățile ediției din acest an. Potrivit organizatorilor – Asociația Chinologică Bistrița-Năsăud, evenimentul va avea loc în zona Unirea, la baza Pârtiei Cocoș, lângă aerodrom.

„Anul acesta ne mutăm într-o locație nouă, mai amplă, mai ofertantă și mult mai ușor accesibilă. BISTRITZER BURG DOG SHOW 2026 aduce laolaltă pasiunea pentru câinii de rasă, competiția de nivel înalt și atmosfera unui eveniment de referință”, se arată în postare.

În cadrul evenimentului ce va dura două zile vor avea loc patru expoziții și numeroase concursuri jurizate de arbitri internaționali, într-un spațiu modern, accesibil și plăcut pentru toată comunitatea.

