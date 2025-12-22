Bunăstarea animalelor înainte de toate. Încă un oraș din România renunță la focul de artificii de Revelion: „Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar”

Brașovul renunță la focul de artificii pentru a proteja animalele de companie ale brașovenilor. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, George Scripcaru.

Fără artificii de Revelion

În fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, animalele domestice sunt traumatizate de zgomotul produs de artificii. Nu de puține ori, în cazul câinilor și al pisicilor, stăpânii acestor animale se confruntă cu situații în care animalele fug, de frică, din lesă sau din curte. Pentru a evita aceste situații, primarul George Scripcaru a luat decizia ca, începând din acest an, primăria să nu mai organizeze focuri de artificii în Piața Sfatului, ci să le înlocuiască cu jocuri de lasere.

Totodată, edilul a făcut apel la brașoveni să evite achiziționarea acestor materiale pirotehnice, care, pe lângă poluarea fonică, poluează și mediul prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei.

Motivul pentru care primarul Brașovului a luat această decizie

„Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârșit de an este pentru aceste animale un adevărat coșmar, în special în noaptea de revelion, când zeci și sute de artificii explodează în tot orașul.

Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă și să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineața noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor. Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piața Sfatului. Sper ca exemplu nostru să fie luat de tot mai mulți brașoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, cât și pentru animalele noastre de companie”, a spus primarul George Scripcaru, scrie Brașov City.

4 efecte negative pentru animalele de companie

Potrivit Humane World, artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le determină să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul.

Efectele pe care artificiile le au asupra animalelor de companie includ:

• Frică și stres: zgomotele bruște și luminile puternice declanșează frică și stres pisicilor și câinilor, al căror auz este mult mai sensibil decât al oamenilor;

• Fugă și rătăcire: animalele speriate fud de acasă, riscând să se piardă sau să ajungă să fie rănite de mașini;

• Traume psihologice: animalele se aleg cu traume psihologice, inclusiv pierderea auzului.

• Daune fizice: pot suferi arsuri, răni sau mor din cauza șocului.

De asemenea, artificiile creează probleme de mediu: substanțele chimice folosite poluează aerul și apa, afectând întregul ecosistem.