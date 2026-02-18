Buzău: Animale moarte după prăbuşirea unui acoperiş sub greutatea zăpezii

Mai multe animale au murit după ce acoperişul unui saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii, iar pe drumurile din judeţ s-a circulat cu dificultate, autorităţile luând decizia pentru câteva ore să închidă sensul de mers dintre Râmnicu-Sărat şi Buzău, pe DN 2 (E85), dar şi drumul dintre Râmnicu-Sărat şi Brăila, transmite Agerpres.

Oi și vaci moarte după prăbuşirea unui acoperiş

Autorităţile au anunţat că mai multe animale, oi şi vaci, au decedat, după ce în localitatea Calvini acoperişul unui saivan s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii.

“La Calvini, în câmp, am avut o stână peste care s-a prăbuşit acoperişul. Nu cunoaştem încă pagubele. S-a deplasat echipajul pentru a ajuta ciobanul respectiv. Avem şi un tir răsturnat, cu cherestea, în jurul orei 9-9.30. De atunci se acţionează pentru repunerea lui pe carosabil cu o macara. Au fost urgenţe medicale, am reuşit să le transportăm pe toate la spitale. Ne-am folosit de şenilate, ne-am folosit de maşinile ISU şi de un tractor”, a precizat prefectul judeţului, Liliana Sbîrnea.