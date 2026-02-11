BUSINESS

Cadouri de Valentine’s Day pentru animale: Piața atinge 2,1 miliarde de dolari în SUA

Claudiu Surmei 11 februarie 0 comentarii
Două pisici și o inimă de pluș Sursa foto: Flickr

Ziua Îndrăgostiților nu mai este doar pentru cupluri – tot mai mulți stăpâni aleg să-și arate afecțiunea și față de animalele lor de companie. În acest an, cheltuielile pentru cadouri de Valentine’s dedicate patrupedelor au ajuns la 2,1 miliarde de dolari în SUA, în creștere față de 1,7 miliarde de dolari în 2025, potrivit unui sondaj anual realizat de National Retail Federation și Prosper Insights & Analytics.

Animalele de companie, răsfățate de Valentine’s Day

Recordul de anul acesta arată că aproximativ 35% dintre consumatori intenționează să achiziționeze cadouri speciale pentru câini, pisici sau alte animale de companie. Phil Rist, vicepreședinte executiv de strategie la Prosper Insights & Analytics, subliniază:

„Ziua Îndrăgostiților scoate în evidență valoarea relațiilor, iar pentru mulți oameni, legătura cu animalele lor este extrem de importantă. Fie că este vorba despre un câine, o pisică sau alt animal, consumatorii vor să-și sărbătorească animalele cu o jucărie, un accesoriu sau o gustare specială de Valentine’s Day.”

Produse speciale pentru Valentine’s Day

Multe branduri de hrană și accesorii pentru animale au lansat produse ediție limitată pentru această perioadă, cu ingrediente funcționale și forme tematice, cum ar fi inimioarele. Acestea aduc bucurie stăpânilor, dar oferă și beneficii nutriționale pentru animalele lor, notează Pet Food Industry.

Tradiția de a răsfăța animalele continuă să crească

Trendul arată cât de importantă este legătura dintre oameni și animalele lor de companie. În februarie, magazinele din SUA se pregătesc să ofere gustări, jucării și accesorii tematice, astfel încât fiecare animal să primească o doză de afecțiune de Ziua Îndrăgostiților.

Sursa foto: Flickr

