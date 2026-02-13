Valentine’s Day nu mai este doar despre cupluri – pentru tot mai mulți iubitori de animale, este o ocazie să își arate afecțiunea și față de câini și pisici. Tendințele din ultimii ani arată că această sărbătoare devine un moment comercial important și pentru brandurile dedicate animalelor de companie.

Cheltuieli record pentru Valentine’s Day, inclusiv pentru animale

Conform National Retail Federation (NRF), cheltuielile pentru Valentine’s Day în Statele Unite sunt estimate să atingă niveluri record, cu consumatori care vor investi miliarde de dolari în bijuterii, mese în oraș, ciocolată și felicitări.

Animalele de companie continuă să reprezinte o parte constantă din această sumă. Datele NRF arată că americanii cheltuiesc anual miliarde pe cadouri de Valentine’s Day pentru câini și pisici. Deși acest moment nu se compară cu Crăciunul pentru sectorul pet, Valentine’s Day este tot mai mult perceput ca o oportunitate comercială cu impact real, notează GlobalPETS.

Interesul online arată o creștere pe termen lung

Căutările online sugerează o tendință clară de creștere. Datele Google Trends indică o creștere a interesului global pentru expresia „Valentine’s Day pentru câini” în ultimii cinci ani.

Această tendință se aliniază cu fenomenul de umanizare a animalelor de companie, care sunt tot mai des tratate ca membri ai familiei, nu doar ca destinatari secundari ai cheltuielilor sezoniere.

Tinerii aleg animalele în locul partenerului

Schimbările generaționale influențează tot mai mult comportamentul de cumpărare. Conform datelor PetSmart, 51% dintre membrii Generației Z și 41% dintre Millennials preferă să petreacă Valentine’s Day alături de animale, mai degrabă decât cu un partener.

Pentru retaileri, această schimbare are implicații practice: tinerii sunt extrem de activi pe rețelele sociale, iar produsele tematice – în special jucăriile și pachetele de recompense – funcționează atât ca daruri, cât și ca materiale ușor de distribuit online.

Pisicile conduc creșterea vânzărilor

Datele din retail arată o participare tot mai mare a proprietarilor de pisici. Retailerul britanic Pets at Home a raportat o creștere de 158% a vânzărilor de cadouri de Valentine’s pentru animale față de anul precedent, iar produsele dedicate pisicilor au înregistrat un salt impresionant de 1.729%.

Cheltuiala medie pe client reflectă, de asemenea, această schimbare: proprietarii de câini au cheltuit în medie 4,72 £ pe articole de Valentine’s (+3,5% YoY), în timp ce proprietarii de pisici au ajuns la 3,63 £, o creștere de 66,1%.

Ediții limitate pentru cadouri speciale

Produsele sezoniere, precum edițiile limitate de delicii pentru animale, sunt gândite pentru a completa achizițiile obișnuite, nu pentru a le înlocui.

Conform Pooch & Mutt, aceste delicii de Valentine’s sunt create pentru a oferi un motiv special de sezon, păstrând în același timp valorile brandului legate de ingrediente și nutriție. Produsele „seasonal” funcționează ca achiziții suplimentare, contribuind la creșterea coșului de cumpărături în această perioadă.

La fel, brandurile care operează prin abonamente sau vânzări directe consumatorului folosesc aceste pachete pentru a completa rutina zilnică de hrănire și mențin standarde nutriționale similare cu produsele lor obișnuite. Astfel, cadourile de Valentine’s devin „cu scop”, nu doar noutăți de moment.