Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a fost primit de liderul nord-coreean Kim Jong-Un în prima sa vizită oficială în țara retrasă, a relatat joi agenția de știri de stat nord-coreeană KCNA. O ceremonie de bun venit pentru aliatul lui Vladimir Putin a avut loc miercuri în Piața Kim Il-sung, unde Kim Jong-un l-a „primit” pe liderul belarus cu bucurie, scrie The Sun.

Lukașenko, primit de Kim Jong Un cu cai albi la Phenian

Kim Jong Un l-a întâmpinat pe Alexander Lukașenko cu o îmbrățișare și a organizat o ceremonie fastuoasă de bun venit, cu soldați, cai albi și salve de tun, după ce copiii care fluturau steaguri au aclamat sosirea acestuia la aeroport.

Potrivit KCNA, președintele belarus a vizitat Palatul Soarelui Kumsusan, unde sunt înmormântate trupurile îmbălsămate ale tatălui și bunicului lui Kim Jong-un, pentru a-și aduce omagiile, înconjurat de înalți oficiali nord-coreeni. El a depus un buchet de flori în numele președintelui rus Vladimir Putin.

Liderii puternici ai Coreei de Nord și Belarusului au semnat joi un tratat de „prietenie și cooperare”, a relatat presa de stat, după ce Kim Jong-un l-a primit „călduros” pe președintele Alexander Lukașenko la Phenian.

„Relațiile de prietenie dintre statele noastre, născute în timpul erei Uniunii Sovietice, nu au fost niciodată întrerupte. Astăzi, datorită dezvoltării constante, intrăm într-o fază fundamental nouă”, a declarat Lukașenko, citat de agenția de știri de stat belarusă Belta.

„În realitățile moderne ale transformării globale, într-un moment în care marile puteri ale lumii ignoră și încalcă normele dreptului internațional, țările independente trebuie să coopereze mai strâns și să își consolideze eforturile menite să își protejeze suveranitatea și să îmbunătățească siguranța cetățenilor lor”, a mai spus el.

