Un câine din rasa husky, care s-a rătăcit în viscol, a fost găsit de poliţişti pe drumul european E 584, la intrarea în staţiunea Lacu Sărat, animalul fiind adăpostit şi apoi returnat proprietarului, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, transmite Agerpres.

Câine husky, rătăcit în viscol

Potrivit sursei citate, miercuri, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au identificat patrupedul care se afla pe marginea drumului, fără a fi însoţit de stăpân, existând riscul producerii unui incident rutier.

“Pentru a preveni un posibil incident şi pentru a-l pune în siguranţă, poliţiştii l-au adăpostit în interiorul unei benzinării din municipiu, până când au identificat rapid proprietarul, cu sprijinul distribuirii imaginii pe reţelele de socializare. Aparţinătorul patrupedului a fost extrem de recunoscător pentru promptitudinea şi implicarea poliţiştilor. Un final fericit datorită vigilenţei şi spiritului de responsabilitate”, a transmis IPJ Brăila.