Un moment complet neașteptat, dar extrem de simpatic, a avut loc miercuri la Jocurile Olimpice de Iarnă, în timpul probei feminine de sprint pe echipe la schi fond. În ultimele secunde ale cursei, un câine a apărut pe traseu și s-a alăturat sportivelor în sprintul final către linia de sosire, spre deliciul publicului.

Imaginile din transmisiunea oficială au surprins patrupedul alergând fericit în spatele a două schioare, în timp ce spectatorii aplaudau și râdeau când acesta a trecut linia de finish. După cursă, câinele a fost văzut mirosind echipamentele și zona de competiție, în timp ce sportivele păreau ușor confuze de noul lor „adversar”.

„Era super fericit când a trecut linia de sosire. Eu eram atât de concentrată pe finalul cursei încât nici nu m-am uitat la câine”, a declarat schioarea argentiniană Nahiara Díaz González după competiție. „A fost doar o experiență amuzantă. Nu e ceva normal. Nu știu ce făcea acolo. Dar finalul nu a fost afectat. Din fericire, totul a decurs bine.”

Cine este câinele care a devenit viral

Povestea patrupedului este la fel de interesantă precum momentul în sine. Potrivit postului american NPR, câinele se numește Nazgul și este un localnic al zonei în care s-a desfășurat competiția, notează RNZ.

După ce a fost prins de organizatori, Nazgul — un exemplar din rasa Câine Lup Cehoslovac (Czechoslovakian Vlciak) — a fost returnat stăpânilor săi. Aceștia sunt, conform relatărilor, rude cu unul dintre oficialii competiției.

Deși Nazgul, în vârstă de doi ani, nu a oferit declarații după „debutul olimpic”, stăpânii au explicat ce s-a întâmplat.

„Plângea mai mult decât de obicei dimineața, pentru că ne vedea plecând și cred că voia doar să ne urmeze”, a spus proprietarul pentru NPR, adăugând că patrupedul a reușit să scape din casă. „El caută mereu oameni.”

O rasă perfectă pentru aventură… chiar și la Olimpiadă

Potrivit American Kennel Club (AKC), rasa Câine Lup Cehoslovac este afectuoasă cu familia, dar rezervată cu străinii — ceea ce face comportamentul sociabil al lui Nazgul o mică excepție.

În schimb, patrupedul a demonstrat perfect energia și capacitățile tipice rasei. AKC descrie acești câini ca fiind ideali pentru activități sportive și pentru stăpâni activi, care iubesc drumețiile, alergarea sau ciclismul în aer liber. Se pare că și schiul fond olimpic poate intra pe listă.

Reacțiile sportivilor: „Nu am mai văzut așa ceva”

Momentul nu a influențat rezultatul cursei, care reprezenta doar o calificare pentru finală.

Sportiva suedeză Maja Dahlqvist, care avea să câștige ulterior medalia de aur alături de colega ei Jonna Sundling, a recunoscut că a fost la fel de surprinsă ca toată lumea.

„Am fost surprinsă ca toți ceilalți. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. A fost destul de nebunesc”, a spus ea.