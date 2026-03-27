Un câine a salvat un altul blocat într-un pârâu înghețat, dovadă că există solidaritate chiar și între patrupezi. Imaginile distribuite în online arată cum a avut loc misiunea de salvare.

Incidentul a avut loc în timpul unei plimbări, când câinele, Bunsen, din rasa Bernese Mountain Dog, a început să se îndepărteze de stăpânul său și de fratele Golden Retriever și să meargă spre o zonă acoperită de zăpadă, potrivit USA Today.

Stăpânul lui Bunsen a mers în aceeași zonă, fiindu-i atrasă atenția, iar acolo, în apropierea unui pârâu înghețat, a observat un alt câine ce părea slăbit și incapabil să se deplaseze. Condițiile meteorologice și temperaturile scăzute reprezentau un risc major pentru supraviețuirea acestuia, astfel că intervenția a fost făcută rapid.

Bărbatul a ajutat animalul, i-a oferit hrană și a încercat să îi ofere confort până ce sprijinul solicitat a ajuns. Câinele a fost preluat și transportat în siguranță într-un loc unde a putut primi îngrijirile necesare.

Această situație atrage atenția asupra capacității animalelor de a semnala situațiile de pericol, dar și importanța intervenției rapide în condiții de urgență.

