Legea din Brazilia permite ca stăpânii să fie înmormântați alături de animalele lor de companie, iar modificarea puțin bizară din lege i se datorează lui Bob Coveiro, câinele care nu s-a dezlipit de omul său nici după moarte.

Câinele care a schimbat legea în Brazilia

Bob Coveiro a trăit nu mai puțin de zece ani într-un cimitir, după ce stăpâna lui a fost înmormântată. Când și animalul a murit, autoritățile au permis să fie îngropat alături de ea, potrivit france24.com.

Cu a treia cea mai mare populație de animale de companie din lume – 160 de milioane, potrivit datelor Pet Brasil Institute – Brazilia reușește să schimbe legea în favoarea iubitorilor de necuvântătoare. Guvernatorul conservator Tarcisio de Freitas a semnat legea ce poartă numele lui Bob Coveiro ce permite ca animalele de companie să fie înmormântate alături de familie sau în mausoleele din statul Sao Paolo.

Cultura câinelui vagabond, în creștere

Această măsură a fost adoptată după ce populația s-a revoltat din cauza morții violente a unui câine vagabond pe nume Orelha. Acesta a fost ucis de un grup de adolescenți din familii înstărite, stârnind atenția a însuși președintelui Luiz Inacio Lula da Silva. În acest caz au avut loc și numeroase proteste, cazul fiind atent monitorizat de autorități.

În Brazilia, cultura animalelor de companie s-a dezvoltat simțitor în ultimii ani, în contrapartidă cu scăderea natalității. La începutul acestui an, în Sao Paolo s-a adoptat o lege care recunoaște „semnificația culturală” a omniprezentului câine vagabond brazilian cunoscut sub numele de Caramelo, după culoarea blănii sale. Acesta a jucat chiar și într-un film produs de Netflix în 2025. Scopul legii este combaterea prejudecăților față de animalele de rasă comună.

