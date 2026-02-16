Hugo, un blănos alb de toată frumusețea, este noua mascotă a echipei de canotaj a României. Patrupedul sportivei Magdalena Rusu susține echipa națională la Jocurile Olimpice din Italia în cel mai simpatic mod.

Câinele Hugo, noua mascotă a echipei de canotaj a României

Potrivit prosport.ro, Magdalena Rusu a fost în extaz atunci când a primit aprobarea antrenorilor de a-l aduce pe Hugo în Italia. Imediat a demarat procedurile de transport pentru blănos, iar odată ajuns alături de echipă, patrupedul a indus numai bucurie.

„Pe perioada zborului a fost foarte cuminte. După ce ne-am instalat la Sabaudia i-a luat cam două zile să se acomodeze cu locurile de aici. Acum se simte ca acasă. Toată lumea îl iubește. Este foarte jucăuș și ascultător. Am găsit în apropiere de locul nostru de cantonament și un parc unde cam toată lumea vine cu câinele”, a povestit Magda Rusu.

Aceasta a povestit și cum a ajuns să îi dea numele frumosului și carismaticului ei câine, devenit peste noapte cel mai mare susținător al echipei naționale.

„Mi-au plăcut foarte mult cărțile scrise de Victor Hugo. Sunt îndrăgostită de Mizerabilii, Notre-Dame de Paris sau Quatrevingt-treize. Așa s-a născut ideea de a-i da numele după cunoscutul romancier. Plus de asta este și un nume foarte frumos”, a mai declarat campioana olimpică.

Frumosul blănos, cel mai mare susținător al României la Jocurile Olimpice

Despre experiența cu Hugo în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice, Magda a făcut și o postare pe pagina ei de Facebook. În aceasta explică cum în fiecare dimineață merge la antrenamente alături de Hugo, care o privește admirativ de pe margine.

„Diminețile încep pe mal, cu pregătirile dinainte de ieșirea pe apă: echipamentul, barca, rutina care pentru mine e deja bine așezată. Pentru el, însă, totul e nou. Locuri diferite, oameni, bărci, multă agitație. Mai un lătrat, mai un chef de joacă… reacții firești într-un proces de adaptare care are nevoie de timp. Eu îmi urmez ceea ce am de făcut, iar el descoperă lumea mea. Și, chiar dacă nu e totul perfect din prima, pentru mine contează enorm că îl pot avea cu mine aici”, a scris canotoarea româncă.

