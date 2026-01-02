Câinele împușcat accidental de stăpân, motiv de dispută cu compania de asigurări. Conflictul a ajuns în instanță / Cine a câștigat procesul

O britanică a obținut recent o victorie în instanță împotriva companiei de asigurări pentru animale de companie Wakam, după ce soțul ei a împușcat accidental câinele familiei în încercarea de a speria trei bursuci „furioși și agresivi” aflați în grădina lor, scrie Daily Mail.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Incidentul care a dus la conflict

Cuplul, cunoscut doar sub numele de domnul și doamna T, s-a temut pentru viața câinelui din cauza bursucilor. În încercarea de a-l proteja, stăpânul a tras un foc de armă sub cabană, lovindu-l din greșeală pe câine în picior. Deși patrupedul a primit tratament medical și și-a revenit, compania de asigurări Wakam a refuzat inițial să plătească despăgubirile solicitate de stăpână.

Motivul refuzului companiei de asigurări

Wakam a susținut că domnul T a încălcat termenii poliței de asigurare punând câinele în pericol și că acțiunile sale nu au fost „nici proporționale, nici sigure”. Compania a adăugat că împușcarea bursucilor este ilegală în Regatul Unit, conform legislației privind protecția bursucilor.

Doamna T a trimis cazul către ombudsmanul financiar Lindsey Woloski, care a decis în favoarea familiei și a obligat Wakam să plătească 150 de lire sterline drept despăgubire.

„Am constatat că acțiunile domnului T au fost raționale și proporționate pentru a-și proteja câinele. În loc să-l pună în pericol, utilizarea armei a speriat efectiv bursucii. Teama a fost justificată, iar măsurile luate au fost proporționale”, a declarat Woloski.

Conform legii privind protecția bursucilor din 1992, domnul T nu a încălcat regulile deoarece intenția sa nu a fost să ucidă animalele, ci doar să le sperie pentru a-și salva câinele.

„(…) Legea prevede că o persoană nu este vinovată de o infracțiune dacă demonstrează că acțiunea sa a fost necesară pentru a preveni daune grave aduse proprietății (în acest caz, câinele de companie)”, a explicat ombudsmanul financiar.

Lindsey Woloski a ordonat companiei Wakam să soluționeze cererea de despăgubire și să plătească suma de 150 de lire sterline pentru că a cauzat „suferință și inconveniente suplimentare” prin refuzul „neclintit” al plății.

Vezi și Cei mai valoroși câini ai științei. De la Laika în spațiu până la Naki’o, primul câine bionic, și Marjorie, care a ajutat la descoperirea insulinei / Povestea animalelor care au făcut imposibilul posibil pentru progresul uman

De ce câinele tău doarme mereu cu fața spre ușă. Explicația medicului veterinar / Poziția de somn trădează mii de ani de evoluție și legătura cu stăpânul